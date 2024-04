バレンシアガが東京・銀座で初となる旗艦店をオープン。店舗限定の「Balenciaga Ginzaシリーズ」も登場

バレンシアガ(Balenciaga)は新しく建て替えられたTORAYA Ginza Buildingの1-3階に東京・銀座で初となる旗艦店をオープンします。T-SHIRT(ブラック) 12万1,000円(税込)/Courtesy of Balenciaga地上1階から3階の3フロアからなり、最新のバレンシアガのメンズとウィメンズのクリエイションに加え、Balenciaga Ginza限定アイテムも展開します。バレンシアガは現地の工芸品や職人技を継承する組織を称え、現代陶芸の専門店である銀座 黒田陶苑の監修により特別にデザインされた手業による陶器の茶碗や花瓶を、オープニングに合わせて数量限定で販売します。

銀座 黒田陶苑の監修により特別にデザインされた茶碗/Courtesy of Balenciagaバレンシアガのロゴを配した限定の和菓子が、約500年の歴史をもつ和菓子屋、とらやによってオープニングに提供されるほか、Ginza Tokyoのグラフィックをあしらったプレタポルテ、Ginza Tokyoタグが施されたTriple S スニーカー、バレンシアガのアイコニックなハンドバッグの限定カラーなど、エクスクルーシブなBalenciaga Ginzaシリーズも登場します。TRIPLE S SNEAKER(ブラック) 15万700円(税込)/Courtesy of Balenciaga4月27日から29日まで、Balenciaga Coutureの貴重なアーカイブの厳選されたセレクション、Dresses Beyond Timeが、ストアの上部2階に展示され、一般公開されます。この唯一無二の衣服の展覧会では、所有者の肩の上で特別な瞬間を経験したカスタムデザインが展示され、独特の美しさと着用による脆さを見ることができ、クリストバル・バレンシアガの卓越した技術が、今日のコレクションとどのように対話を続けているのかを間近で垣間見ることができます。この場所における美学は、ブランドの体験的なRaw Architectureコンセプトに基づいています。Balenciaga Coutureの貴重なアーカイブ/Courtesy of Balenciaga解体されたガラスパネルのファサードは、3つのフロアすべてが一体化しているように見え、積み重ねられた駐車場の構造の性質に似ています。2つの白く光る「Balenciaga」のサインは、1つはストアの中央階に吊り下げられ、通りに面した眺望からでもストアを認識することができるようになっています。削り取られた石とモルタルの床は、偶発的にこぼれ落ちたように見える滑らかな樹脂が流し込まれたり、連結した金属板で覆われたりしています。ストアの構造は、既存の要素を尊重し、蓄積された歴史を掘り起こし、バレンシアガのサステイナブルな方法へのコミットメントに沿う形で本質的にヴァージンマテリアルの使用を減らしています。BALENCIAGA GINZAバレンシアガ 銀座住所:東京都中央区銀座7-8-6 1-3階オープン日:4月27日(土)Dresses Beyond Time 展覧会 ※事前予約制会期:4月27日(土)〜4月29日(月)会場:BALENCIAGA GINZA / バレンシアガ 銀座予約方法:バレンシアガ LINEオフィシャルアカウントより予約お問い合わせ:バレンシアガ クライアントサービスTel 0120-992-136URL balenciaga.com