»³ËÜÍ³¿½øÈ×£´¼ºÅÀ¤â¡Ä¡¡£Í£Ì£ÂºÇÄ¹£¶²ó¡õºÇÂ¿£¹Ã¥»°¿¶¤ÎÇ´Åê¤Ç¹õÀ±¾Ã¤¨¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£¶²ó¤òÅê¤²¤ÆºÇÂ¿¤Î£¹Ã¥»°¿¶¡£°ìÊý¤Ç£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤éÌ£ÊýÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤Ç£²ÇÔÌÜ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«¤ÊÀ©µå¥ß¥¹¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤³¤½£¹µå¤Ç£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ï°ì»à¤«¤éÄ¾µå¤¬´Å¤¯Æþ¤ê¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ë±¦ÍãÀÊ¤ØÀèÀ©¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆó»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£³²ó¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¸å¤ËÆâ³Ñ¤Ø¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥í¥ó¥½¤ËÅê¤¸¤¿¥«¡¼¥Ö¤¬´Å¤¯¤Ê¤ê¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ãæµ¾Èô¤Ç½øÈ×¤Ç£´ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÂçÃ«¤¬ÆóÅð¤ò·è¤á¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¡£È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯£µ²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤Ë£³·î£²£°Æü¤Î³«ËëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ·÷¤Ç¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢£²ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£´²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿»³ËÜ¤Îµå¿ô¤Ï£¶²ó¤òÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤Æ£¹£¹µå¤ËÅþÃ£¡£¹ßÈÄ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿Ãæ¡¢ÂÇÀþ¤ÏÆó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£°³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡Ê£³£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥é¡¼¤¬£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢àÅÚÃÅ¾ìá¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»³ËÜ¤Î¹õÀ±¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ½é¾¡Íø¤È£²¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¼ý³Ï¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£