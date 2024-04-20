福岡vs磐田 スタメン発表
[4.20 J1第9節](ベススタ)
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 44 森山公弥
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 25 北島祐二
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 77 藤原健介
FW 11 ジャーメイン良
FW 13 藤川虎太朗
控え
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 28 鹿沼直生
MF 31 古川陽介
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 6 前寛之
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 44 森山公弥
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 37 平川怜
MF 77 藤原健介
FW 11 ジャーメイン良
FW 13 藤川虎太朗
控え
GK 20 坪井湧也
DF 4 松原后
MF 16 レオ・ゴメス
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 28 鹿沼直生
MF 31 古川陽介
FW 99 マテウス・ペイショット
監督
横内昭展