[4.20 J1第9節](ベススタ)

※15:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 6 前寛之

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 30 重見柾斗

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 16 小田逸稀

DF 44 森山公弥

MF 7 金森健志

MF 8 紺野和也

MF 25 北島祐二

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 26 西久保駿介

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 37 平川怜

MF 77 藤原健介

FW 11 ジャーメイン良

FW 13 藤川虎太朗

控え

GK 20 坪井湧也

DF 4 松原后

MF 16 レオ・ゴメス

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 28 鹿沼直生

MF 31 古川陽介

FW 99 マテウス・ペイショット

監督

横内昭展