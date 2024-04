今週のUKアルバム・チャートは、英国マンチェスター出身のロック・バンド、ジェイムスの通算18作目のスタジオ・アルバム『Yummy』が初登場1位に輝いた。1986年にファースト・アルバムを発表して以降、これまで4作が2位をマークし、1998年にリリースしたベスト盤『The Best Of James』で1位を獲得していたが、スタジオ・アルバムでは初となった。2位は先週と変わらず、ビヨンセの『COWBOY CARTER』がキープ。3位に元ダイアー・ストレイツのフロントマン、マーク・ノップラーの10枚目のソロ・アルバム『One Deep River』が初登場した。

With an illustrious career spanning four decades, Mancunian legends James (@wearejames) secure their first-ever chart-topping studio album with #Yummy tonight ????https://t.co/vDAhzdXf8d — Official Charts (@officialcharts) April 19, 2024

It's a second week for Number 1️⃣ for Hozier ???? Plus ✨ MASSIVE ✨ debuts from @SabrinaAnnLynn, @DUALIPA and @PerrieHQ



Read more: https://t.co/UqJ4DCx7YL — Official Charts (@officialcharts) April 19, 2024

今週はこのほか、リンキン・パークのシングル・コレクション『Papercuts (Singles Collection 2000-2023)』が4位、総合格闘技の元ファイター、Kris Barrasが結成したロック・バンド、Kris Barras Bandの『Halo Effect』が5位、英国のグループ、English Teacherのデビュー・アルバム『This Could Be Texas』が8位、スコットランド出身のロック・バンド、GUNの9枚目のスタジオ・アルバム『Hombres』が10位にチャート・インしている。シングル・チャートは、ホージアの「Too Sweet」が2週目となる1位を獲得。2位も変わらず、ベンソン・ブーンの「Beautiful Things」がキープし、Artemasの「i like the way you kiss me」が5位から3位へ浮上した。今週新たにトップ10入りした新曲は3曲あり、サブリナ・カーペンターの「Espresso」が6位、デュア・リパの「Illusion」が9位、リトル・ミックスのペリー(・エドワーズ)のソロ・デビュー・シングル「Forget About Us」が10位に初登場している。Ako Suzuki