“ぶひ可愛さ”を東京・名古屋で堪能！鼻ぺちゃ展 2024

見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024」が2024年5月17日(金)〜6月2日(日)に開催されます。

さらに、2024年6月28日(金)〜7月7日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定!

犬好きの心をくすぐる、かわいさ満載のイベントで、短頭犬たちの魅力に触れる贅沢な時間が過ごせます。

鼻ぺちゃ展 2024

「鼻ぺちゃ展」は、フレンチブルドッグやボストンテリア、シーズーなど鼻の短い犬種“鼻ぺちゃ犬”に特化した合同写真&物販展です。

2015年秋から始まった企画として、同社が主催するギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(2015年秋)、「柏タカシマヤ」(2016年夏)、「なんばパークス」(2016年冬)と開催し、累計10万人以上を動員。

話題のプロ写真家からSNSで人気のアマチュアカメラマンまでが集結し、これまでネット上でしか作品発表の場をもたなかった作家の作品も間近で見られる貴重な展示会です。

生の写真だから伝わる濃密な“ぶひ可愛さ”を、心行くまで楽しめます。

犬好きならずとも魅了される、フレブルやパグなどの愛らしい鼻ぺちゃ犬たちの祭典が東京&名古屋にて開催!!

約2年ぶりの開催となる本展では、X(旧Twitter)やInstagramなどで作品を公開するSNSで人気のぺちゃクリエイター陣が一堂に集結。

なかでもInstagramのフォロワー数9万人超えのボストンテリア「tetsu_ishihara(@tetsu_ishihara)」が新作を披露するほか、ペキニーズとシーズーの可愛さあふれる2匹の「いぶそら(@ku_ibusora)」やフレンチブルドッグの「gizmo0321(@gizmo0321)」、シーズーの「つぶらな瞳のつぶ(@tsubutsubu_710)」らが初出展します!

また、人気の「AUNITEM(@auntempo)」は10周年を記念した展示に加えて、新作のポーチなど多数登場!また、リアルな犬のハンコと話題の「うちの子はんこ工房(@uchinoco.stamp)」や、花柄のチョーカーが人気の「N’homies (@n.homies)」も会場限定グッズを販売する予定です。

参加アーティスト:

「鼻ぺちゃ展」東京&名古屋に、シーズー犬“てんぽちゃん”がやってくる!!

シーズー漫画「あうんのてんぽ」の人気イラストレーターである幸池重季氏が、10周年を記念した特別イベントを開催します。

会場内では、イラストレーターの幸池重季氏とてんぽちゃんが来場し、期間限定で直接お会いいただける貴重な特別企画を実施します。

さらに、東京&名古屋会場限定で「AUNITEM &てんぽ10歳 10thアニバーサリーステッカー」が登場。

当日、AUNITEMのグッズを5,000円以上購入のお客様に、幸池重季氏の直筆イラスト&サインを描いたステッカーがプレゼントされます!

●東京会場

2024年5月25日(土) 11:00〜18:00

5月26日(日) 11:00〜15:00

●名古屋会場

2024年7月6日(土) 11:00〜18:00

7月7日(日) 11:00〜15:00

※両会場ともに“てんぽちゃん”の来場は、11:00〜15:00のみとなります。

※イベント詳細は公式ページに随時発表します。

来場者特典は先着特典ポストカードを配布!

来場者特典として、鼻ぺちゃ展特製「鼻ぺちゃ犬がいます」オリジナルポストカードを先着1,000名限定でプレゼント!※配布は無くなり次第終了。

“ぺちゃ”じゃない!!人気犬種の特設POP UPコーナーも!!

鼻ぺちゃ犬以外の人気犬種のPOP UPコーナーも新たに併設。

トイ・プードル「らむね*(@ramune_toypoo)」やトイ・プードルとマルチーズをかけあわせたMIX犬の「マルプーのましゅくん(@masyu_masyu0413)」、さらには柴犬などの人気の犬種の作品やグッズもPOP UP限定で登場します!

オリジナルの1匹がきっと見つかる!?限定グッズが続々登場!!

<AUNITEM>

・JKクリアてんぽーち 1,650円

・ShihTzu Fabric 2,750円

・てんぐるみ 4,400円

<せいこせんせい>

・ロングスリーブTシャツ 4,400円

<osanpo setagaya>

・トートバッグ 4,620円

<Pug shower>

・かごバッグ 価格未定

・ポーチフェイス/ボディ 価格未定

<うちの子はんこ工房>

・はんこ 1,980円

<Yurie Kato>

・パグ/フレンチブルドッグのステッカー(丸型) 価格未定

・パグの通帳ケース 価格未定

<ちくちく。

糸のじかん>

・刺繍ブローチ/キーホルダー 3,000円〜

<WAN LIFE>

・フリルワンピース 5,600円〜

<2216studio>

・ステッカー 400円

・フレークシール 400円

<ABCDOGS>

・高耐候ステッカーミニ 440円

<maru miki>

・ポーチ 価格未定

<hanahana>

・保冷保温ポーチL 1,500円

・アイスノンケース 2,000円

<katomayu>

・hanapechaポーチ 1,400円

<mofumofu>

・ぬいぐるみ 価格未定

<くるみボタン工房MiSuZuYa>

・刺繍くるみボタンブローチ 2,000円

<ボンとゴマ>

・アクキー 770円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【企画展概要】

■東京会場

企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024」

開催日時: 2024年5月17日(金)〜6月2日(日)

営業時間: 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 40組

主催 : 株式会社BACON

URL :

https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

■名古屋会場

企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 名古屋」

開催日時: 2024年6月28日(金)〜7月7日(日)

営業時間: 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 40組

主催 : 株式会社BACON

URL :

https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

