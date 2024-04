『ゴジラxコング 新たなる帝国』公開記念！安岡蒲鉾店 限定パッケージじゃこ天

安岡蒲鉾店は、『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)の公開に合わせて、映画限定パッケージのじゃこ天を、2024年4月19日(金)から「自社直営店」や「安岡蒲鉾オンラインショップ(ECサイト)」などで発売しました。

安岡蒲鉾店『ゴジラxコング 新たなる帝国』限定パッケージじゃこ天

商品名 :秋田県のじゃこ天『ゴジラxコング 新たなる帝国』公開記念限定版

販売価格:税込680円

内容量 :3枚

販売期間:2024年4月19日(金)〜5月31日(金)

■特設サイト

URL:

https://yasuokakamaboko.co.jp/content/2404godzilla

■購入できる場所

<安岡蒲鉾 直営店>

安岡蒲鉾 本社工場、道の駅みま店、かけはし松山店(JR松山駅構内)

<愛媛県のアンテナショップ>

せとうち旬彩館(東京都新橋)

<安岡蒲鉾 オンラインショップ>

URL:

https://www.yasuokakamaboko.com/

ゴジラとコングの「共闘」をテーマに、絆で結ばれた愛媛と秋田の証がじゃこ天になりました。

愛媛と秋田、両県の絆が深まった2023年の秋。

その記憶を味わいに込め、愛媛と秋田の「共闘」を象徴する、特別なじゃこ天を『ゴジラxコング 新たなる帝国』の限定パッケージでお届けします。

この限定版じゃこ天は、映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』とのコラボレーションにより生まれ、愛媛と秋田の強固な絆を秋田県の形に具現化しています。

秋田県のじゃこ天

秋田県の形をしたじゃこ天

『ゴジラxコング 新たなる帝国』×『安岡蒲鉾』

■生魚をさばいて作る伝統の味

愛媛県で水揚げされる新鮮な「ホタルジャコ」などの小魚を骨と皮ごとすり身にした昔ながらのじゃこ天です。

新鮮な魚を一匹一匹手作業でさばいて、昔ながらの石うす製法で仕上げています。

魚を水洗い以降は水にさらすことが一切ありませんので水溶性たんぱくなどのうまみが流出することがありません。

そのため栄養価が高くてとても美味です。

一口かぶりつくと「ジャリ、ジャリ」とした食感があります。

これは「ほたるじゃこ」を骨と皮ごとすり身にしているためです。

※宇和島じゃこ天は宇和島蒲鉾協同組合の地域団体商標です。

生魚をさばいて作る伝統の味

■安岡蒲鉾のおすすめの食べ方

フライパンや網を使って軽く炙ってから食べてください。

炙ると、揚げたての香ばしさが再現されます。

口の中に魚のうま味が広がり、潮の香りがほのかに残る感じです。

大根おろしと醤油、ショウガ醤油、スダチなどをお好みで添えると更においしいです。

小腹がすいた時のおやつにも、酒の肴にもぴったりです。

おすすめの食べ方

【公開映画情報】『ゴジラxコング 新たなる帝国』

『ゴジラxコング 新たなる帝国』

2023年11月3日(金・祝)には日本で製作されたゴジラ映画の記念すべき30作品目となる山崎貴監督作品『ゴジラ-1.0』が公開され、興行収入60億円を突破。

その勢いは国内にとどまることなく、北米で邦画実写映画の新記録を打ち立てるのみならず、「第96回 アカデミー賞」で日本映画初となる「視覚効果賞」を受賞するなど、世界各地で今もなお話題沸騰中です。

そして時は2024年。

<ゴジラ70周年×「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年>という史上初のビッグアニバーサリーイヤーを迎え、世界各地で“ゴジラ旋風”が巻き起こる中ついに、全世界待望、「モンスター・ヴァース」シリーズ最新作にして超大作、『ゴジラxコング 新たなる帝国』が4月26日(金)に日本公開!

怪獣と人類が共生する世界で、未確認生物特務機関:モナークが察知した異常なシグナル。

交錯する<地上世界/ゴジラテリトリー>と<地下空洞/コングテリトリー>。

ついに一線を越える<王/ゴジラ>と<王/コング>の激突のその先には、我々人類が知る由もなかった未知なる脅威が待ち構えていた。

「vs」ではなく「x」、そして[新たなる帝国]が意味するものとは?世界は今、目撃する──。

公開日 : 2024年4月26日(金)

公式HP :

https://godzilla-movie.jp/

公式X :

