コラボ第4弾は金沢の「ターバンカレー」！HAN-KUN 15周年COLLABORATION ITEM企画

HAN-KUN 15周年を記念してCOLLABORATION ITEM企画が始動中!計15ブランドとHAN-KUNのコラボレーションアイテムを順次発表していきます。

第4弾として、金沢カレーとして人気を誇る「ターバンカレー」とのコラボレーションが決定!

15周年を記念してHAN-KUNオリジナルデザインのパッケージです。

HAN-KUN 15周年COLLABORATION ITEM企画第4弾「ターバンカレー」

【15th ANNIV. COLLABORATION ITEM 第4弾ITEM】

◆ HAN-KUN 15th ANNIV.×ミスター“ターバンカレー” 1,000円(税込)

【通販開始日時】

2024年4月20日(土)20:00〜

【TV ASAHI MUSIC ONLINE STORE「HAN-KUN STORE」】

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

ターバンカレーは黒色・濃厚・中辛で、こってりしたコクのある本場の金沢カレー。

豚肉は石川県産の「能登豚」を使用し、唐辛子には金沢市産の「加賀八つ房とうがらし」を使用しているのも特徴です。

石川県産食材の地産地消・地産他消推進に取り組んでいるターバンオリジナルカレー!

「HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜」大阪公演でも数量限定で購入することが可能です。

確実にゲットされたい方は通販での利用がオススメです。

[注意事項]

※天災、天候、感染症拡大などの理由により、やむを得ず公演延期・中止となった場合でも、注文のキャンセルはできかねますので、あらかじめご理解ご了承のうえお申し込みください。

※初期不良品の対応は、同一商品との交換対応となり、返品はできかねますので予めご了承ください。

※クレジットカード決済に関しまして、商品のお届け前に代金が引き落としとなる場合があります。

予めご了承の上、購入ください。

※販売期間中でも通販分の用意が規定数に達しましたら、販売終了となりますので予めご了承ください。

※お客様都合による返品・交換はお受け致しかねますので、予めご了承ください。

※他アイテムとあわせて購入の場合は発送日の遅いアイテムとあわせての発送となります。

※必ず商品に記載の注意事項をご確認の上、商品を使用・保管ください。

※サイズをよくお確かめの上、購入ください。

HP記載サイズと比べて前後2〜3cm以内の誤差がでる場合があります。

目安として確認してください。

※商品画像はイメージです。

実際の商品と色、デザイン等が変更となる場合があります。

※表示の画像に関し、携帯電話/スマートフォンの設定・特性により、色合いが実際の物と多少異なって見える場合がありますが、ご了承ください。

※初期不良以外の返品・交換はお断りしています。

※オークション出品・転売などは禁止させていただきます。

転売目的での購入はご遠慮ください。

