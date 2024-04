イメージモデルに木村文乃さん就任！Honeys(ハニーズ)2024夏ビジュアル

Honeys(ハニーズ)のイメージモデルに、俳優として活躍中の木村文乃さんが就任しました。

Honeys(ハニーズ)イメージモデル木村文乃就任

ハニーズは、きれいめカジュアルからオフィススタイルまで大人の女性に向けた商品を中心としたGLACIER(グラシア)、シーズンを通して定番的に着ることができるベーシック商品を中心としたCINEMA CLUB(シネマクラブ)、トレンドを取り入れたヤングカジュアル向けの商品を中心としたCOLZA(コルザ)、年齢を重ねた大人の女性のライフスタイルや体型の変化に寄り添った商品を中心としたGLACIER lusso(グラシアルッソ)の4ブランドを有し、多様なライフスタイルに対応する幅広い商品展開をしています。

木村文乃さんがイメージモデルを務めるのはGLACIER、CINEMA CLUBの2ブランド。

国内871店舗の店内POPをはじめ、オンラインショップの特設ページやSNSなどで、季節ごとにビジュアルを紹介していきます。

4月26日より公開されるオンラインショップの特設ページでは、夏を心地よく過ごすための10のアイテムを木村文乃さんの素敵な着こなしとともに紹介。

■コンテンツ概要

木村文乃さんと“今 着たい”夏のきれいめ快適服

特設ページ:

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino/

※4月26日公開予定

■Honeys Online Shop

https://www.honeys-onlineshop.com/

■木村文乃(きむらふみの)さんプロフィール

1987年10月19日生まれ、東京都出身。

映画『アダン』(06)のオーディションでヒロインデビュー。

同年の『風のダドゥ』では主演を務める。

最近の主な出演作に映画「ザ・ファブル」シリーズ(19・21)、『LOVE LIFE』(22)、『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』(23)など。

ドラマ主演作にNHK朝の連続テレビ小説『梅ちゃん先生』(12)、『マザー・ゲーム〜彼女たちの階級〜』(15/TBS)、『殺人分析班』シリーズ(15・16・19/WOWOW)、『サギデカ』(19/NHK)、NHK大河ドラマ『麒麟がくる』(20)、『七人の秘書』(20/テレビ朝日)、『PICU 小児集中治療室』(22/フジテレビ)など。

Netflix映画『シティーハンター』が4月25日から配信予定。

