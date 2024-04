シンプルラグジュアリー好きに向けたゴルフブランド「FABTIME」の新作商品が発売しました。

ゴルフウェアブランド「FABTIME」

「FABTIME」URL :

https://fabtimestore.com/

Makuake 購入サイト:

https://www.makuake.com/project/enviroment_eyes/

■ブランドコンセプト

自然を愛し都会と共に生きる

様式に拘り過ぎずに伝統を継承したい

人生を楽しむために、余計なアクセサリを外して

もっとシンプルにゴルフを感じてみよう

私達の最高の時間はここに在る。

■FABTIMEの特徴

* 機能性や動きやすさにこだわった素材でプレー中もストレスフリーな着用感

* どなたでも美シルエットに着れるデザイン

* 男女兼用で着用して頂けるサイズ展開

* シーンを選ばないシンプルで高級感のあるデザイン

FABTIMEの新作紹介

TOP画像

EEサングラス 環境(Environment)と目(Eyes)にも良いサングラス

(持ち運び万能なオリジナルケース付き)

Makuake 購入サイト:

https://www.makuake.com/project/enviroment_eyes/

カラー : BLACK

料金 : 20,500円(税込)

ペットボトルのリサイクルで生産したSDGsサングラスです(日本製)。

PET素材で出来ている為、フレームが軽くて掛け心地もよく丈夫な商品となっています。

本商品をお使い頂く事により目を保護しながら環境負荷の軽減にも貢献できます。

【サステナブルとはなにか?】

製造過多での大量廃棄、地球温暖化、などをよく耳にしますが何が出来るのか?そんな気持ちから私達が商品にしたものがこちらの【EEサングラス】。

かけるだけで環境保護(地球のため)、目の保護(自分のため)が出来る商品です。

【EEサングラスの特徴】

サングラスのフレームとレンズがリサイクルで全て作られている為、付けていることを忘れるほど軽量の22gで耳への負担も無く長時間かけていても疲れにくいのがポイントです。

ヒンジ部は、金属製ビスを一切使用しないスクリューレス設計のため、海水や汗でサビる心配がありません。

安心の日本製でメガネで有名な福井県鯖江市で製造しています。

ペットボトルからサングラスに作られる際にチップ状の形になってから新しく生産しています(写真参照)。

“ごみ”として回収された廃棄前のペットボトルを洗浄、選別、プレス、粉砕という過程を経て、国内の特殊なリサイクル技術によりアイウェアとしての最適な強度と柔軟性、そして軽さを実現。

PETボトルリサイクル推進協議会認定のリサイクルアイウェアとして蘇ります。

フレームは500mlのリサイクルペットボトル約2本分で作られています。

レンズは海や土に生分解されるバイオ素材レンズを採用。

原料写真

その他の新作ゴルフウェアも、2024年4月20日発売予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境(Environment)と目(Eyes)にも良いサングラス!ゴルフウェアブランド「FABTIME」PETサングラス appeared first on Dtimes.