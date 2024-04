5月13日(月)から19日(日)まで新宿村LIVEで上演されるイマーシヴSTAGE『あやかし恋廻り 暁の章〜煌牙編〜』は、キービジュアルとキャラクタービジュアルを公開しました。

イマーシヴSTAGE『あやかし恋廻り 暁の章〜煌牙編〜』

株式会社ボルテージが提供する明治浪漫ファンタジーアプリ『あやかし恋廻り』を原作とした作品。

チケットはカンフェティにて好評発売中です。

また、入場者特典と新たなリピーター特典の追加発表も行われました。

◆入場者特典

舞台限定ミニストーリー(全6種)

※来場につきランダムで1種を配布。

◆追加リピーター特典

3ポイント 舞台限定ミニストーリー(全6種)フルコンプセット

5ポイント 舞台限定称号「舞台あや恋VIP」/ 舞台限定アレンジSSRカード(暁)

※カードイラストは「暁の章 前編43話『縁を絆に』」のイラストを使用

※覚醒++++状態での配布。

公演に関する情報は随時公式サイト・X(旧Twitter)にて更新します。

続報に引き続きご期待ください!

■あらすじ

時は明治――新時代に浮き足立つ、華やかな帝都。

美術商の父と暮らす主人公【早乙女双葉】が手にした古い神楽鈴。

それは千年の時を超える運命の鈴。

「陰陽師の力」を目覚めさせる鍵だったー。

神楽鈴をきっかけとして、双葉は前世からの縁(えにし)を引き継ぐ妖たちに出会う。

鬼の【煌牙】

烏天狗の【空耶】

千年生きるつくも神の【結楽】

そして覚(さとり)の【葵】

蛟(みずち)の【銀之丞】

煌牙と空耶の友人である、妖狐の【藤一郎】とも関わりながら、

双葉は新米陰陽師として、怨霊退治に取り組むことになる。

はじめての怨霊退治に戸惑う双葉に、

陰陽師として助言をくれる【アキ】と共に双葉は陰陽師としての力を伸ばしてゆく。

次第に増えてくる怨霊。

その裏には【狐面の男】という存在が――?

文明開化の影で蠢く陰謀、そして、次第に明らかになる千年前の悲劇。

「――安心しろ、お前は俺たちが守る」

これは、千年続く、妖と人の「絆」の物語――。

【公演情報】

■キャスト

北御門煌牙:工藤大夢

空耶 :樋口拓海

銀之丞 :司波光星

葵 :きたつとむ

結楽 :山中翔太

倉橋秋泰 :藤希宙

由利藤一郎:土井一海

早乙女双葉:小松穂葉

中山佳大

誠仁

奈良岡史也

海本博章

田畑寧々

■スタッフ

原作:『あやかし恋廻り』(株式会社ボルテージ モバイルアプリ)

脚本:西瓜すいか・差異等たかひ子

演出:安藤亮司

映像:メディアフロント・ジャパン株式会社

■チケット情報

S席(前方2列) 15,000円(全席指定/税込) ※特典付き

A席 12,000円(全席指定/税込)

■タイムテーブル

5/13(月)18:30

5/14(火)18:30

5/15(水)14:00 18:30

5/16(木)14:00 18:30

5/17(金)14:00 18:30

5/18(土)14:00 18:30

5/19(日)12:00 16:00

※受付・ロビー開場は開演の60分前、客席開場は開演の30分前となります。

◆一般販売

〈期間〉4月1日(月)19:00〜5月7日(火)23:00

受付:

http://confetti-web.com/ayakoi

◆当日引換券

〈期間〉5月7日(火)23:00〜各公演前日 23:00

受付:

http://confetti-web.com/ayakoi

◆当日券

S席(前方2列) 15,500円(全席指定/税込) ※なくなり次第終了

A席 12,500円(全席指定/税込)

各公演回の開演60分前より受付にて販売開始となります。

(C) 舞台「あやかし恋廻り」製作委員会

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キービジュアル&キャラクタービジュアル公開!イマーシヴSTAGE『あやかし恋廻り 暁の章〜煌牙編〜』 appeared first on Dtimes.