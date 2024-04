バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、『劇場版ブルーロック −EPISODE 凪−』より「凪 誠士郎」が登場!

バンプレスト「劇場版ブルーロック −EPISODE 凪− Q posket-凪誠士郎-」

©金城宗幸・三宮宏太・ノ村優介・講談社/「劇場版ブルーロック」製作委員会

登場時期:2024年4月16日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約15cm

TVアニメやアプリゲームなどでも人気のTVアニメ『ブルーロック』がシリーズ初の映画『劇場版ブルーロック −EPISODE 凪−』となって2024年4月より公開予定。

公式スピンオフ作品の『ブルーロック −EPISODE 凪−』を原作とし、天才・凪 誠士郎の視点で“ブルーロックプロジェクト”を描きます。

今回紹介するのは、「凪 誠士郎」のQ posketフィギュアです。

白宝高校のユニフォーム姿のフィギュア。

超がつくほどのめんどくさがり屋な「凪 誠士郎」らしく、けだるそうな表情を浮かべています。

サッカーボールを抱え、横に流した視線が印象的。

レイヤーがかった髪型や、ユニフォームのシワ、脚の筋肉まで丁寧に造形されています。

2024年3月に登場した「劇場版ブルーロック −EPISODE 凪− Q posket-御影玲王-」と合わせて飾るのもおすすめです。

バンプレスト「劇場版ブルーロック −EPISODE 凪− Q posket-凪誠士郎-」は、2024年4月16日(火)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

