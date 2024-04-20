アビスパ福岡・井上

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　◆明治安田J1第9節　福岡―磐田（20日、ベスト電器スタジアム）

　アビスパ福岡は17日のルヴァン・カップ2回戦のJ3松本戦で公式戦プロ初ゴールを挙げた井上聖也が先発出場。松本戦で福岡は延長戦でも決着を付けられず、PK戦の末に白星をつかんだ。井上は延長戦まで120分間フルタイム出場していた。

　磐田戦で先発する松岡大起、重見柾斗も松本戦の後半から出場し、合計60分以上の試合出場。中2日のゲームに長谷部監督は「やってもらいましょうって感じですね」と奮起に期待していた。

　両チームのスタメンはページ

【両チームのスタメン】
▽アビスパ福岡
GK　村上昌謙
DF　湯澤　聖人
DF　ドウグラスグローリ
DF　田代雅也
DF　井上聖也
DF　前嶋洋太
MF　松岡大起
MF　前寛之
MF　重見柾斗
FW　岩崎悠人
FW　シャハブザヘディ

▽ジュビロ磐田
GK　川島永嗣
DF　西久保駿介
DF　森岡陸
DF　リカルドグラッサ
DF　植村洋斗
MF　藤原　健介
MF　上原力也
MF　松本昌也
MF　藤川虎太朗
MF　平川怜
FW　ジャーメイン良