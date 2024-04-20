◆明治安田J1第9節 福岡―磐田（20日、ベスト電器スタジアム）

アビスパ福岡は17日のルヴァン・カップ2回戦のJ3松本戦で公式戦プロ初ゴールを挙げた井上聖也が先発出場。松本戦で福岡は延長戦でも決着を付けられず、PK戦の末に白星をつかんだ。井上は延長戦まで120分間フルタイム出場していた。

磐田戦で先発する松岡大起、重見柾斗も松本戦の後半から出場し、合計60分以上の試合出場。中2日のゲームに長谷部監督は「やってもらいましょうって感じですね」と奮起に期待していた。

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【両チームのスタメン】

▽アビスパ福岡

GK 村上昌謙

DF 湯澤 聖人

DF ドウグラスグローリ

DF 田代雅也

DF 井上聖也

DF 前嶋洋太

MF 松岡大起

MF 前寛之

MF 重見柾斗

FW 岩崎悠人

FW シャハブザヘディ

▽ジュビロ磐田

GK 川島永嗣

DF 西久保駿介

DF 森岡陸

DF リカルドグラッサ

DF 植村洋斗

MF 藤原 健介

MF 上原力也

MF 松本昌也

MF 藤川虎太朗

MF 平川怜

FW ジャーメイン良