120分フル出場から中2日、J1アビスパ福岡の井上聖也が先発 長谷部監督「やってもらいましょう」【磐田戦スタメン発表】
◆明治安田J1第9節 福岡―磐田（20日、ベスト電器スタジアム）
アビスパ福岡は17日のルヴァン・カップ2回戦のJ3松本戦で公式戦プロ初ゴールを挙げた井上聖也が先発出場。松本戦で福岡は延長戦でも決着を付けられず、PK戦の末に白星をつかんだ。井上は延長戦まで120分間フルタイム出場していた。
磐田戦で先発する松岡大起、重見柾斗も松本戦の後半から出場し、合計60分以上の試合出場。中2日のゲームに長谷部監督は「やってもらいましょうって感じですね」と奮起に期待していた。
両チームのスタメンはページ
【両チームのスタメン】
▽アビスパ福岡
GK 村上昌謙
DF 湯澤 聖人
DF ドウグラスグローリ
DF 田代雅也
DF 井上聖也
DF 前嶋洋太
MF 松岡大起
MF 前寛之
MF 重見柾斗
FW 岩崎悠人
FW シャハブザヘディ
▽ジュビロ磐田
GK 川島永嗣
DF 西久保駿介
DF 森岡陸
DF リカルドグラッサ
DF 植村洋斗
MF 藤原 健介
MF 上原力也
MF 松本昌也
MF 藤川虎太朗
MF 平川怜
FW ジャーメイン良