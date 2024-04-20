NBAÅÏÊÕÍºÂÀ¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤·¤¿¤¤¡×Ìó1»þ´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¿´¶¸ì¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÏî´ÍºÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¤ËÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛNBAÅÏÊÕÍºÂÀ¡ÖÍèµ¨¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤·¤¿¤¤¡×Ìó1»þ´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¿´¶¸ì¤ë
¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÌó1»þ´Ö¹Ô¤¤¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£20Âå¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤·¤¿¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥³¡¼¥È¤Ç½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥µ¥ó¥º¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¸ÅÁã¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤Þ¤ê½ÐÈÖ¤ÏÌµ¤¯¡¢½ªÈ×¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤ªµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Ä¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï18Ç¯¤Ë¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±10·î¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏÅÄ²éÍ¦ÂÀ¡Ê43¡¢B¥ê¡¼¥°±§ÅÔµÜ¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤ÎNBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë6¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£