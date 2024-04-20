山形vs愛媛 スタメン発表
[4.20 J2第11節](NDスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 6 山田拓巳
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
MF 37 杉山直宏
監督
渡邉晋
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 5 前野貴徳
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 13 窪田稜
MF 18 菊地俊介
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 36 高橋潤哉
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 6 山田拓巳
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 28 狩野海晟
MF 37 杉山直宏
監督
渡邉晋
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 4 山口竜弥
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 49 黒川雷平
DF 5 前野貴徳
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 13 窪田稜
MF 18 菊地俊介
FW 9 ベン・ダンカン
監督
石丸清隆