[4.20 J2第11節](NDスタ)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 2 吉田泰授

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 15 川井歩

MF 8 小西雄大

MF 18 南秀仁

MF 25 國分伸太郎

FW 10 氣田亮真

FW 36 高橋潤哉

FW 42 イサカ・ゼイン

控え

GK 16 長谷川洸

DF 6 山田拓巳

MF 14 坂本亘基

MF 17 加藤千尋

MF 20 松本凪生

MF 28 狩野海晟

MF 37 杉山直宏

監督

渡邉晋

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 4 山口竜弥

DF 19 尾崎優成

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 24 佐藤諒

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

控え

GK 49 黒川雷平

DF 5 前野貴徳

MF 6 谷岡昌

MF 7 曽根田穣

MF 13 窪田稜

MF 18 菊地俊介

FW 9 ベン・ダンカン

監督

石丸清隆