¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡Ãæ¹ñ£Ç£Ð¥¹¥×¥ê¥ó¥È£±£¶°Ì¤âà²¹Â¸Àâá¡Ö¿§¡¹»î¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡£Æ£±Ãæ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬£²£°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£Ò£Â¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£±£¹ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î£±£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤Ê¤¯²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤Ïº£²ó¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÁêÅö¥Þ¥·¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼è¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ú¡¼¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢³ÑÅÄ¤¯¤ó¤ÏÁ°¤È¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÍ½Áª¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿§¡¹»î¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö³ÑÅÄ¤ÏÁ°¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼ã´³µ÷Î¥¤¢¤±¤Æ¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¡©¡¡¥Ç¡¼¥¿¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡×¤Ê¤É¤È¤³¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÍ½Áª¤ä¡¢£²£±Æü¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¨¤Æ¾¡Éé¤ò¤»¤º¡¢¼Â¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¢¤¨¤Æà¼Î¤Æá¤Æ¡¢·è¾¡¤Ø¸þ¤±¤ÆµÕ½±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£