「UNIVERSE TICKET」から誕生したUNIS、1stミニアルバム「WE UNIS」でデビュー“私たちは魅力の塊”

UNISが1stミニアルバム「WE UNIS」を発売し、デビューした。UNISはガールズグループオーディション番組「UNIVERSE TICKET」の共同制作会社F&Fエンターテインメントが披露する8人組グローバルガールズグループだ。熾烈なサバイバルで勝ち残ったメンバーたちが、デビュー曲「SUPERWOMAN」でUNISとしての初めての旅を始めた。「WE UNIS」にはタイトル曲を始め「Butterfly's Dream」「Whatchu Need」「Dopamine」「Dream of girls」まで、計5曲が収録された。

今回のアルバムは、全曲異なる作曲家たちとのコラボでUNISだけのカラーが最大化されている。特に、収録曲「Whatchu Need」は、BTS(防弾少年団)の「Dynamite」、テイラー・スウィフトの「Blank Space」、エミネムの「Lose Yourself」を作曲したDom Riviniusがプロデュースを担い、話題を集めた。ミュージックビデオも公開後、好評を得ている。圧倒的な規模と華やかな映像美を誇る「SUPERWOMAN」のミュージックビデオは、プロダクションFlipevilと力を合わせた作品だ。Flipevilは、Red Velvetの「Dumb Dumb」、BLACKPINKの「WHISTLE」、IUの「LILAC」「strawberry moon」、イム・ヨンウンの「Do or Die」、EXOのカイの「Mmmh」などのミュージックビデオを手がけた。このように豪華制作陣が楽曲とミュージックビデオの制作に参加しただけに、完成度が高いアルバムに仕上がった。ジン・ヒョンジュ:メンバーと待ちに待っていたデビューをすることができてとても嬉しいです。UNISがこれから前に進むことだけが残ったと思います。すべてのことを一生懸命に頑張って、成長する姿をお見せします。見守っていてください。ナナ:デビューを準備する一日一日、すごくワクワクして、嬉しかったです。8人の声が収められたアルバムが公開されたなんて、まだ実感がありません。デビューのために、メンバー全員が本当に一生懸命準備してきました。それだけに、私たちのデビュー曲をたくさん聞いていただきたいです。オ・ユナ:2番トラック「Butterfly's Dream」は、歌詞が鑑賞ポイントの曲です。関心を持っている相手にすっかりハマってしまった心を歌詞に可愛らしく反映させ、ちょっとだけ近づいただけでも舞い上がる気分を蝶の羽ばたきに例えて表現しました。メロディーと一緒に歌詞にも注目して聞いてください。イム・ソウォン:収録曲「Whatchu Need」は英語で歌った曲です。8人のメンバーが一緒に歌うコーラスで、UNISならではのカラフルな魅力を存分に感じることができます。メロディと歌詞の両方が魅力的な曲なので、「Whatchu Need」もたくさん愛していただきたいです。エリシア:「UNIVERSE TICKET」の競演曲として披露した「Dopamine」と「Dream of girls」も、UNISバージョンで新たに収録されました。UNISメンバーの声だけでレコーディングされたバージョンを聞くと、また新しいです。今回のデビューアルバムには多様なジャンルの曲が収録されています。すべてタイトル曲にしてもいいほど素敵なので、全曲聴いてほしいです。パン・ユナ:エネルギーです。タイトル曲の歌詞には「I Got Power」「No one can stop me and can deny」という歌詞があります。「私には力があり、誰も止められない」という内容が、UNISだけの明るく堂々としたエネルギーを見せていると思います。私たちもそのエネルギーをアルバムにきちんと収めるために努力をたくさんしました。「SUPERWOMAN」を聞くすべての方にも伝わって、力を得て幸せになってほしいです。オ・ユナ:発見と言いたいです。「SUPERWOMAN」はUNISだけの魅力が最大化された曲だと思います。チームUNISだけでなく、8人のメンバーの個性を随所で感じることができます。特にまだ私たちは新人じゃないですか。音楽を聞いた時、私たちは魅力の塊だということを発見できる曲になると思います。コトコ:デビューアルバムであるだけに、UNISならではのアイデンティティを一番よく見せたいと思いました。どうすればUNISの色を見せることができるか、8人のメンバーのそれぞれ異なる魅力をどうしたらすべてお見せできるかを一番考えたと思います。今回のアルバムでは、キッシュで明るいUNISの姿を見せられたと思うので嬉しいです。ゼリーダンカ:夢はメンバーたちと長い間、UNISとして音楽を発表して活動することです。多くのファンに会うことも大きな目標ですが、良い歌で長く多くの人々に愛されるグループになりたいです。そうなるように、デビューした今この瞬間から常に頑張る姿をお見せします。ジン・ヒョンジュ:本当に頑張って準備したアルバムですが、皆さんについにお見せすることができて、すごくワクワクしています。一緒にUNISの音楽を楽しみながら、良い思い出をたくさん作っていきたいです。ナナ:皆さんのおかげでデビューできました。貴重な機会を与えてくださっただけに、UNISも素敵な姿で応えます。今から、これからも、そして永遠に一緒にいまましょう。ゼリーダンカ:デビューしてファンの方々に会えてとても幸せです。デビューのために本当に頑張りました。ファンの皆さんが驚くくらい、一生懸命準備したステージをたくさんお見せするので、楽しみにしてください。コトコ:デビュー前は、いつもメンバー同士で早くファンの方々にステージをお見せしたいと話していました。一生懸命準備した結果をお見せすることができてとても幸せです。これからも素敵な姿をたくさんお見せします。いつもありがとうございます、愛しています。パン・ユナ:ついに私たちがデビュー組からUNISとして挨拶することになりました。すべての準備を終えて「WE UNIS」をお見せできてとても嬉しいです。ファンの方々が選んだグループであるだけに、恥ずかしくないアーティストになります。いつも応援してくれてありがとうございます。エリシア:UNISのデビューを待っていてくれて本当にありがとうございます。待ってくださった分、私たちがかっこいいステージで応えます。UNISならではの多彩な魅力が満載の「WE UNIS」をたくさん愛してください。オ・ユナ:デビューという夢を叶えられてとても幸せです。これからはUNISのユナとして的な姿をたくさんお見せします。いつも音楽で皆さんに喜びを与えられるアーティストになります。本格的に始まったUNISの旅、皆さんも一緒にいてくれたら嬉しいです。イム・ソウォン:ファンの皆さんのおかげでここで来ることができました。皆さんと一緒に過ごすこれからがとても楽しみです。今回の活動で、本当に幸せに過ごしましょう。いつも与えてくださった愛と応援に応えられるように頑張ります。