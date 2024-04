トム ブラウンがミラノサローネでブランド初となるホームコレクションを発表

トム ブラウンは、ミラノサローネ期間中の4月16日、パラッツィーナ・アッピアーニにてブランド初となるホームコレクションを発表し、160年の歴史を持つフレッテ(frette)とのコラボレーションをお披露目しました。Courtesy of THOM BROWNEトム ブラウンの初めてのミラノサローネでのプレゼンテーションは、ネオクラシックなパラッツィーナ・アッピアーニが会場となりました。会場内、ホールの中央に置かれたベッドはフレッテと作製した上質なコットンサテンの寝具で覆われ、ブランドのシグネチャーである4BARが細部にあしらわれています。ミッドセンチュリーのオフィスユニフォームをトム ブラウンのシグネチャーであるグレーで再解釈されたスーツを着て初めて、彼らは夢の世界へ旅立つ準備が整うのです。

Courtesy of THOM BROWNE彼らが眠っている間、昼寝というありふれた行為と、ナポレオン時代の空間のシンメトリーな会場内との間に、不気味でありながらシンクロした関係が生まれました。今回のパフォーマンスとインスタレーションは、公共生活における服装の役割について観客に問いかけるものです。Courtesy of THOM BROWNE綿密な繊維の選定から伝統的なテキスタイル技術の応用に至るまで、完璧さへのこだわりを共有するトム ブラウンとフレッテは、この待望のコラボレーションのにおいて、卓越性への揺るぎないコミットメントを体現しています。トム ブラウン/Courtesy of THOM BROWNEお問い合わせ:トム ブラウン(トム ブラウン ジャパン)Tel 03 6712 6348