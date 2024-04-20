田所あずさ、2回目のアコースティックライブ開催決定
田所あずさが、6月28日に２回目のアコースティックライブを開催することを発表した。
盛況のうちに幕を閉じた2023年12月の第1回目に引き続き、おなじみのバックバンド「あずさ2号」のメンバーでもある神田ジョン（G）、柴粼洋輔（Key）をサポートメンバーに従えてアットホームな環境の中でここでしか味わえないアコースティックアレンジが楽しめる本ライブ。当日はライブに加え、トークも予定している。
＜AZUSA TADOKORO ACOUSTIC LIVE -KoroAco- vol.2＞
出演：田所あずさ、神田ジョン、柴粼洋輔
会場：白金高輪SELENE b2
内容：ライブ＆トーク
[チケット]
チケット：7,800円（税込）※別途1ドリンク600円
■FC先行（抽選）：2024年4月20日（土）正午12:00〜4月30日（火）23:59
https://www.fansnet.jp/azusatadokoro
関連リンク
◆田所あずさオフィシャルInstagram
◆田所あずさ オフィシャルFacebook
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