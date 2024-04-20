日時：2024年6月28日（金） 開場18:15 開演19:00出演：田所あずさ、神田ジョン、柴粼洋輔会場：白金高輪SELENE b2内容：ライブ＆トーク[チケット]チケット：7,800円（税込）※別途1ドリンク600円■FC先行（抽選）：2024年4月20日（土）正午12:00〜4月30日（火）23:59https://www.fansnet.jp/azusatadokoro

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