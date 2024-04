世界でも認められている「鮨 銀座おのでら」が、名古屋に初出店！（愛知・栄）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、名古屋・栄駅近くにオープンした、本格的な江戸前寿司を提供する「鮨 銀座おのでら」の名古屋店。

鮨 銀座おのでら 名古屋店(愛知・栄)

写真:お店から

栄駅から徒歩3分ほどの場所にある名古屋のランドマーク、中日ビル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋」内に、2024年2月、「鮨 銀座おのでら 名古屋店」がオープンしました。寿司・天ぷらなど伝統の日本食を世界に伝えていくことを目指す「銀座おのでら」。現在世界3カ国に16店舗を展開し、一部店舗ではミシュランガイドの星を獲得するなど、世界的な評価も得ています。中でも「鮨 銀座おのでら」は、東京・銀座に総本店を構え、2013年のオープン以来、伝統の江戸前寿司を提供し、多くのゲストから愛されてきました。



「鮨 銀座おのでら」の技術と精神を引き継いだ「鮨 銀座おのでら 名古屋店」。今回のオープンは、本格的な江戸前寿司を東京以外のエリアの方にも楽しんでいただきたい、という思いから実現したそう。日本国内における高級形態の寿司店舗は、東京都以外では名古屋が初出店となります。

写真:お店から

名古屋店で腕を振るうのは、料理長・藤田 拓也氏。千葉県鴨川市出身で、この道17年のベテラン寿司職人です。総本店での活躍を経て、今回料理長に抜擢。統括総料理長・坂上暁史氏の「一口ごとにドラマを創りたい」という熱い思いと、確かな技術・豊かな感性を継承し、「鮨 銀座おのでら」の発展を担います。

高級感のある店内 写真:お店から

店内は、総本店と同様のこだわりがあふれ、存在感のある白木のカウンターを中心に構えた温もりある和やかな雰囲気。黒を基調とした高級感のある空間に客席は9席です。また、人間国宝・伊勢崎 満氏の甥、伊勢崎 競氏による備前焼が壁の一部に組み込まれているなど、芸術的な作品と寿司職人との親和性が感じられる設えに、器には備前焼の他、有田焼、江戸切子なども使われています。

「マグロ」は上質な脂ののり、舌の上でとろける食感が絶品 写真:お店から

ランチは11時〜と13時〜のスタートで、12品で構成される「旬のおまかせ握りコース ≪風≫ 」(8,800円)と、15品で構成される「旬のおまかせ握りコース ≪月≫」(11,000円)を用意。ディナーは「料理長おまかせコース」(22,000円 ※内容により価格変動あり)で、職人が握る寿司と料理長自慢の逸品がそろいます。

「やま幸」の本マグロ 出典:Dr. KKさん

シャリは米マイスターと相談し、握りに最適なうまみと食感を追求。また、独自の昆布だしを使用し炊いているのだそう。総本店と同様、マグロは毎年恒例の初競りでも協力を得ている豊洲仲卸「やま幸」の本マグロを使用しています。

自家製煮穴子 写真:お店から

マグロの他にも、自家製小肌や自家製煮穴子など、一手間の仕事を惜しまない江戸前寿司や、名古屋ならではの握りも用意。三河湾でとれる良質の貝類、天然真鯛などが堪能でき、満足度の高い内容になっています。

本物の江戸前寿司を通じてさらなる喜びと感動を届けたいと、日々進化をし続ける寿司店。世界でも喜ばれている味を体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

中トロ 出典:Dr. KKさん

『初日に訪問できてとっても良い思い出となりました。



料理長の藤田さんは、東京からの大抜擢の方です。性格もよく、人当たりが良いです。店長に抜擢される訳だと思いました。オープン初日で、世界総料理長の坂上さんもお越しになられていました。

寿司は、全体的にネタが大きく食べ応えがあります。坂上さんがおっしゃっていたのですが、おのでらでは口の中に入れた幸福感を大事にしているとの事です。ネタは大きいのですが、細かく隠し包丁が入っておりシャリにまとわりつくようになっています。

各料理も、手が混んでいてとてもしっかり作られています。

マグロは、有名なやま幸さんからの仕入れです!』(Dr. KKさん)

ウニ 写真:お店から

『他のお寿司屋さんとの違いを見せつけられました。とても美味しいです。お酒の種類も多くワインの種類も豊富でした。どれを食べてもおいしいです。ネタの包丁の入れ具合も素晴らしいです。腕が良いのがすぐ分かりました。お話もとても楽しかったです。』(やまめちゃん。さん)

※価格はすべて税込・サービス料(15%)別。

<店舗情報>◆鮨 銀座おのでら 名古屋店住所 : 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル 7F ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 名古屋TEL : 050-5592-9503

文:佐藤明日香

