なにわ男子・道枝駿佑「WE ARE！」舞台裏でHey! Say! JUMP山田涼介と2人きりに 西畑大吾は陰キャを自覚

◆道枝駿佑、憧れの先輩・山田涼介と「2人きりになった」

【モデルプレス=2024/04/20】なにわ男子の西畑大吾と道枝駿佑が、19日放送のグループの冠レギュラーラジオ番組『なにわ男子の初心ラジ!』(ニッポン放送/毎週金曜深夜0時〜)に出演。道枝がHey! Say! JUMPの山田涼介とのエピソードを明かした。10日に東京ドームで開催された、STARTO ENTERTAINMENTによる初の大型ライブイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』に出演したなにわ男子。道枝は「すごい久しぶりな感じがしてワクワクしましたし、改めて僕たちの事務所のエンターテイメントは『すごい良いな』と思いましたね」と、所属グループが一堂に会したライブを振り返った。

◆西畑大吾「WE ARE!」で陰キャを自覚

ステージ裏では、偶然にも山田と「ケータリングルームで2人きりになった」といい、座る場所に迷っていたところ「山田くんが話しかけてくださったから、前じゃないけど山田くんの斜め前に座った」と嬉しそうに告白。憧れの先輩と2人きりの空間に「ちょっと嬉しさ半面、緊張が一気に来た」そうで、山田と言葉を交わしたものの、憧れすぎるがゆえに「俺が構えすぎてて、話す時も結構頭回らんくなってた」と残念そうに明かした。じっと道枝の話に耳を傾けていた西畑は「わかるわかる。そうなのよ、先輩方と喋るとき。しかもそれが憧れの先輩とかやったりしたら、頭真っ白になって話されへんかったりする」といい、メンバーの藤原丈一郎や大橋和也は躊躇わずに先輩の向かいに座ることができるタイプだが、自身は「それができひんから、座る位置マジで迷う」と口に。さらに「やっぱ僕、人見知りなんやなって思う。先輩にもちろんご挨拶はさせていただくけど、それ以上何もない」と話し「全然話してない。全然話せてない。話しかけてくれたら話返せるけど、話しかけることはない。ホンマに陰キャなんやなって思ったライブでした」と困ったように振り返っていた。