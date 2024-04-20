¥¹¥Ú¥Ã¥¯¹â¤¹¤®¤È±½¤ÎÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¾¸À½¸¡£±Ç²è¡Ö¥ª¥È¥ÊÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡×¤ÇÂ¤Î·ã½¤ÇÀµµ¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤Ò¤í¤·¤Î°ì¸À¤È¤Ï¡©
¡¡Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌî¸¶²È¤ò»Ù¤¨¤ëÉã¡¦¤Ò¤í¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Amazon¤Ç¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¾¸À ¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë³Ø¤Ö¹¬¤»¤Îºî¤êÊý¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡½ñÀÒ¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¾¸À ¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë³Ø¤Ö¹¬¤»¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊÂç»³¤¯¤Þ¤ª/ÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤í¤·¤¬¼ÂºÝ¤ËºîÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿Ì¾¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ìºý¤À¡£Èà¤ò¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¾Î¤¹¤ëÃø¼Ô¤Î»×¤¤¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¡£¡ÖÊ¿ËÞ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À¤¤Î¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤À¡£
¢£¹¬¤»¤Ï¡È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡É¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸À
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤Ò¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ì¾¸À¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²òÀâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÉã¤È»Ò¡×¡ÖÉ×ÉØ¡×¡ÖÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡×¡Ö¹¬¤»¡×¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ÎÁ´7¾Ï¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÆü¾ï¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Íò¤ò¸Æ¤Ö¥â¡¼¥ì¥Ä¡ª¥ª¥È¥ÊÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Î°ìÀá¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¶þ»Ø¤ÎÌ¾¸À¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢½ÕÆüÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È20À¤µªÇî¡É¤Î¡È½¤¤¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬³¹¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹Ãæ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤òÃæ¿´¤Ë¡È¤«¤¹¤«¤ÙËÉ±ÒÂâ¡É¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë·àÃæ¤Î¤Ò¤í¤·¤Ë¤è¤ë°ìÀá¡Ö¥ª¥ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¹¬¤»¤ò¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤Ë¤âÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤À¤¼¡ª¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡È20À¤µªÇî¡É¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡¦¥ï¥ó¥¹¥â¥¢¡×¤Î¥±¥ó¤Ë¡¢¤Ò¤í¤·¤¬Êü¤Ã¤¿Ì¾¸À¤À¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬ÓÌ¤¬¤»¤¿¼«¿È¤Î¡ÈÂÎ¢¤Î½¤¤¡É¤ÇÀµµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Ò¤í¤·¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤À¤è¡¢Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤¯¤ó¡£¤Ä¤Þ¤é¤ó¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥±¥ó¤Ë¡¢¤³¤Î°ì¸À¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡Ãø¼Ô¤¤¤ï¤¯¡ÖÂç¤½¤ì¤¿ÌîË¾¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Âç¶â¤À¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¹¤ë¤Ò¤í¤·¤Î¡Ö¶¯¤¤¿®Ç°¤¬É½¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¤Ç¡¢¹¬¤»¤È¤Ï¡È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¶¯¤¯µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¼è°úÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¸åÇÚ¤ËÊü¤Ã¤¿¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÉÌ¾¸À
¡¡´À¤òÎ®¤·Æ¯¤¯¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¾¸À¤âÍÍ¡¹¡£Åö½é¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¤Ò¤í¤·¤Î¿¦¾ì¤Î¸åÇÚ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤´¶á½ê¤Î¥è¥·¤ê¤ó¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤ÏÀèÇÚ¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡É¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼è°úÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼É½¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥è¥·¤ê¤ó¤Ë¡¢¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¼É½¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤«!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤ó½ñ¤¯Á°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤¬¤¢¤ë¤À¤í!!¡¡¼è¤ê°ú¤Àè¤Ë¼Õºá¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À!!¡¡¥ª¥ì¤â¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ã¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç·¸Ä¹¤Î¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÅç¹Ìºî!!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤´¤¯¡ÖÊ¿ËÞ¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¥·¤ê¤ó¤Ë¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤É¤â¡ÖÌÂÏÇ¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¥è¥·¤ê¤ó¤¬¤¤¤¶Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡Ö°ì³å¡×¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¼è°úÀè¡×¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ö¼Õºá¡×¤¹¤ëÃËµ¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡¡ºòº£¤Ï¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÍ«¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤À¡£¿´¶¯¤¤ÀèÇÚ¡¢¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î¤Ò¤í¤·¤ò¡Ö¤³¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±´¶¤Ç¡¢¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡1990Ç¯¤ËÌ¡²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¡£Åö»þ¤Ï°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë²ÈÂ²Áü¡¢¼Ò²ñÁü¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¾¸À¤ÏÉáÊ×Åª¤À¡£Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ·±¤ÏÂ¿¤¤¡£
Ê¸¡á¥«¥Í¥³¥·¥å¥¦¥Ø¥¤