山田太一の1987年の小説『異人たちとの夏』があらたに映画化された。

『異人たちとの夏』といえば、小説が発表された翌年に、大林宣彦監督により同名タイトルで映画化されている。

しかしそれから30年以上を経て、アンドリュー・ヘイ監督の手で映画化された今回のタイトルは、『異人たちとの夏』ではない。

ただ『異人たち』――。

字面としては、わずかな違いかもしれない。けれども実際は、作品のテーマそのものにかかわる、大きな脚色が施されている。



浅草を舞台にした大林宣彦版『異人たちとの夏』

原作や、忠実に映画化された大林版では、妻子と別れ、マンションにひとりで暮らす男性脚本家が主人公だった。

ある晩、同じマンションに住む女性が、シャンパンを飲まないかと彼の部屋を訪ねてくる。そしてどこか謎めいたこの夜を発端に、彼は不思議なできごとを体験する。

タイトルが示すように、物語の中核にあるのは“異人”たちとの交流だ。

幼いころに暮らした浅草をぶらつくうち、彼は12歳で死別した両親と出会い、心が慰撫されるような時間を過ごす。その一方で、マンションの女性とは逢瀬を重ね、そこに親密な時間を育んでいく。彼女がすでにこの世にはいないことを知らずに。

つまりここでの“異人”とは、主人公の脚本家が関係する“幽霊”を指し示している。

ロンドンが舞台の今作の“異人”とは

ところが『異人たち』のほうは、“異人”にまた別の意味合いを加えている。

マンションに住む脚本家のアダムは、両親を事故で亡くして以来、ずっとひとりぼっちで生きてきた。

ある晩、同じマンションに暮らすハリーという名の青年が、ウイスキーを飲まないかと彼の部屋を訪ねてくる。彼いわく、このマンションで生活しているのは、自分たちふたりきりだというのだ。アダムはどこか憂いのあるハリーと親密な時間を育んでいく。

その一方で、アダムは両親との思い出をもとにする、1987年が舞台の脚本に取り組んでいた。ふと思い立った彼は、電車に乗り、幼少期を過ごしたロンドン郊外の家を訪ねる。

すると、そこには12歳で死別した両親が、若いころと同じ姿で暮らしていた。その日を境に、アダムはこの家へ通うようになり、両親のもとで穏やかな時間を過ごすのだが――。

こう見ると、ストーリーの骨格となる部分はほとんど変わっていない。もちろん舞台が日本からイギリスへと翻案されているが、それ以外にはアダムとマンションで出会う人物が女性から男性に変更されただけ、と思えるかもしれない。

しかし今回の映画は、主人公であるアダムの設定をゲイの男性に変えるという、大きな脚色を行っている。彼が出会うハリーも、ゲイの青年というキャラクターだ。

原題は“All of Us Strangers”。邦訳すれば“私たちはみな見知らぬ人々”。この映画が指す“異人”とは、つまり“見知らぬ人”のことでもあるのだ。

ゲイである主人公の感情を深く掘り進めていく

アダムは両親を早くに亡くし、さらにゲイだったことから、誰ともつながりあえずに生きてきた。彼にすれば、この世に生きる人たちはみな“見知らぬ人”たちだ。

そのアダムの感情を、この映画は深く、深く掘り進めていく。

たとえば、彼が両親とともに幼い日の思い出を振り返る場面。小さいころ、彼は女みたいだといじめられ、部屋でひとり泣いていた。そのトーンは、原作や大林版が両親とのふれあいを通して、郷愁を色濃くにじませたのと違う。

つねに寂しかった。つねに傷ついていた。

彼の思い出は、彼の人生は、そんな欠落感とともにあったのだ。

ペット・ショップ・ボーイズなど80年代のヒット曲とともに

監督のアンドリュー・ヘイは、ゲイである自身のパーソナリティーを作品に投影し、両親を亡くした喪失感に加え、ゲイとして生きてきたアダムの孤独感、“見知らぬ人”たちの中で感じてきた疎外感に焦点を当てた。

そして誰も愛することのできなかったアダムが、誰かを心底から愛するようになる、その再生の道筋を描きだす。

映像も音楽も、彼の悲しみと響きあうように、どこまでも静謐だ。だからこそ随所に挿入される、1980年代のヒット曲が印象深い。

なかでも、両親との時間を彩るペット・ショップ・ボーイズの「Always on My Mind」は、そのきらめくサウンドと愛のこぼれるような歌詞で、観る人をいっときの甘美な夢に誘い込む。

“You were always on my mind”――私の心の中にはいつも君がいた――というフレーズを曲に合わせて両親と歌うとき、アダムは誰かを愛すること、誰かに愛されることの尊さに触れる。

もちろんペット・ショップ・ボーイズが80年代以降のゲイ・アイコンだったことも、この選曲には重ね合わされている。フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドの「The Power of Love」が使用されるのも同様だ。

ヘイ監督は言う。アダムが向き合い、乗り越えなければならないのは、「ゲイとして育ったことで傷ついた、壊れやすい自己意識」なのだと。

原作や大林版以上に繊細に

アダムとマンションで出会うハリーが、原作や大林版と異なりゲイという設定になったことで、ふたりのあいだには同じ意識を共有する強い結びつきが生まれた。

そしてふたりの関係が、原作や大林版以上に繊細に描かれるエンディングは痛切かもしれない。

しかしその悲痛なできごとを通じて、アダムは本当の愛の力を知る。

『異人たち』は喪失や孤独の先に、愛のかけがえのなさを見出す、深遠なゴーストストーリーだ。

『異人たち』

STORY

ロンドンのタワーマンションに暮らすアダムは40代の脚本家。両親を12歳のときに亡くした彼は、それからひとりぼっちで生きてきた。ところがかつて暮らした郊外の家で、30年前に死んだはずの両親と出会う。そして彼らと幸福な時間を過ごす一方、同じマンションに住むハリーと恋に落ちるが――。

STAFF & CAST

監督・脚本:アンドリュー・ヘイ/原作:山田太一『異人たちとの夏』/出演:アンドリュー・スコット、ポール・メスカル、ジェイミー・ベル、クレア・フォイ/2023年/イギリス/105分/配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(門間 雄介/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)