脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」(毎週土曜 22:00〜22:30)。 4月13日(土)、4月20日(土)の放送ゲストは、ベストセラー作家への道を歩んでいる、元放送作家の鈴木おさむさんです。13日(土)の放送では、SMAPや90年代のアイドルの立ち位置について、鈴木さんが上梓した「もう明日が待っている」(文藝春秋)の内容を元に語ってくれました。

鈴木おさむさん

1972年生まれ、千葉県出身の鈴木さん。19歳で放送作家としてデビューし、それから32年間、さまざまなコンテンツを生み出してきました。2024年3月末をもって放送作家・脚本家を引退。現在は、「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、スタートアップ企業の若者たちの応援を始め、コンサル、講演などもおこなっています。3月27日(水)に刊行した著書「もう明日が待っている」は、発売2日で累計発行部数15万部を突破。またTOKYO FMでは現在、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのリーダー・陣さんとともに音楽チャートラジオ番組「JUMP UP MELODIES」(毎週金曜13:00〜14:55)のパーソナリティもつとめています。茂木:この小説「もう明日が待っている」をいま書いてくださって、良かったと思います。鈴木:本当ですか?茂木:いろいろあったじゃないですか。みんなモヤモヤしていたんだけど、「もう明日が待っている」を読んだら、ポジティブな気持ちにしかならないですよ。鈴木:よかったです。茂木:SMAPの人気の秘密は、何だったと思いますか?鈴木:「この時代にこの人が必要」という、“時代のハマり”があるじゃないですか。90年代のバブルが終わった日本で、それでもまだあの頃はキラキラしていたと思うんですけど、新しいアイドル像っていうのを待っていた。それに、“scrap and build(スクラップアンドビルド)”で言うと、「アイドルなんかダセぇよ」と言っていた人全員に「アイドル好きでいいじゃん」と言わせたという。男性までもファッションを真似するというのが、彼らがやってきた全てのスタイル、ファッション的なところだと思います。それが、彼らがやってきた新しいスター、ヒーローです。茂木:僕、「もう明日が待っている」を読んで、前半の読みどころの1つだと思ったのが、木村拓哉さんの結婚と、コンサートでの発表の仕方。このあたりを、鈴木さんをはじめ、スタッフの方がすごく深いことまで考えているんですよね。鈴木:本当はラジオ(木村拓哉のWhat's UP SMAP!)の収録のために、(ライブ会場の)さいたまスーパーアリーナの楽屋で録って、そこから「遅くなっちゃったから今日は泊まろう」ということになって、夜12時を過ぎたので泊まったんですよ。そうしたら朝、急に新聞に抜かれて、それでマネージャーさんに呼ばれて、本当は1週間後だったのに「今日発表するから」となったんです。そのときの(当時のSMAPの)マネージャーさんの(発表を前倒しに判断した)理由がすごいなと思うんですけど、「男らしくない」と言ったんですね。茂木:それが価値だということですよね。鈴木:アイドルとしてどうか、タレントとしてどうか、人間としてどうかというよりも、もっとシンプルに「男らしいかどうか」。そこがSMAPというグループの根本だと思うんです。だから、全国の女性が惚れたんじゃないかな(笑)。

鈴木おさむさん



4月20日(土)の放送も引き続き鈴木おさむさんをお迎えして、著書「もう明日が待っている」にも書かれている"SMAP解散"などについてのお話を伺います。