µÞÀÂ¡ª½ìÂÀÏº¡Ö¶â¤È¥ª¥ó¥Ê¡×ÆÍ¤Ã¤Ñ¤ê54Ç¯¡Ê2¡ËÉ×¿Í¤È¤Î¥Ç¥º§¤Ç¸å±ç²ñ¤¬²ò»¶
¡¡98Ç¯2·î¡¢¼«¿È¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥óÉ×¿Í¤È¤Î¡Ö¥Ç¥¤Á¤ã¤Ã¤¿º§¡×¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅö»þ¤òÃÎ¤ë³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤µ¤¨¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÁê¸¶¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢½ì¤Ï¸å±ç²ñ¤ÎÌ¼¤ÇÅìµþºß½»¤ÎOL¤È¡¢¶âÀ±¡ÊÈþ¿Í¡Ë¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¶å½£¤ÎÎÁÄâ¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£3²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¿ÆÊý³ô¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÄâ¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¤³¤Î¥Ç¥º§¤Ë¡¢¸å±ç²ñ²ñÄ¹¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£
¡ÖÁê¸¶Í¦¤ÈÊÌ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤À!¡¡½ì¤Ë¤Ï5¿Í¤Î°¦¿Í¤¬¤¤¤ÆÈ´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¶»»¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë°§»¢¤â¤Ê¤¤!¡×
¡¡µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¸å±ç²ñ¤Þ¤Ç²ò»¶¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄÁ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡97Ç¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß¡¢Î¾É¨¤Î¸Å½ý¤Î°²½¤«¤éÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ì¤À¤¬¡¢00Ç¯¤ËÆÍÇ¡Éü³è¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤È¶å½£¾ì½ê¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ´ü¡¢¡ÖÂçÁêËÐ¤ÎÈ¬É´Ä¹¡×¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦ÈÄ°æ·½²ð»á¤ÏàÃí¼ÍÎÏ»Îá¤È¤·¤Æ²£¹Ë¡¦½ì¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÁêËÐµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö½ì¤Ï»Õ¾¢Åì´Ø¿ÆÊý¤ÎÌ¼¤È¤ÎàÀ¯Î¬·ëº§á¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯´ó³ô¤ÎÆþ¼ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¥¾¡10²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç²£¹Ë¤È¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡01Ç¯1·î¡¢½ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤é¸ùÏ«¶â1²¯±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ÆÊý³ô¹ØÆþ¤Ø¤Î»ñ¶âÆñ¤Ï²ò¾Ã¤»¤º¡£
¡Ö¼Â¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤Ç¸½Ìò»þÂå¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤¿µë¶â¤Ï´Ý¤´¤È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁêËÐµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÚÉ¶¾å¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µ¤ä¸¬µõ¤ÊÂÖÅÙ¤ÏÁêËÐ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤è¤êÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿½ì¤À¤¬¡¢12Ç¯¡¢½µ´©¥¢¥µ¥Ò·ÝÇ½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¸«Î©¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï´ª°ã¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤«¥Ï¥ï¥¤¿Í¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡Ø¿Í´ÖÅª¡Ù¤«¡Ø¿Í´ÖÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤¢¤ÎÅö»þ¡¢½÷À¤È¿©»ö¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤«¤ì¤¿¡£²¿¤¬°¤¤¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡03Ç¯11·î¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·³ÊÆ®²È¤ËÅ¾¿È¡£Æ±Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡Ê50¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¼º¿ÀKOÉé¤±¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»î¹ç¤Ï½Ö´Ö»ëÄ°Î¨43¡ó¤òµÏ¿¡£Î¢¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òKO¤¹¤ë³ÊÆ®µ»¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ½µ´©¥×¥í¥ì¥¹ÊÔ½¸Ä¹¡¦¥¿¡¼¥¶¥ó»³ËÜ»á¤Ï¸ýÀË¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö54ºÐ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¼ã¼ã¤¹¤®¤ë¡£¥µ¥Ã¥×Àï¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤â¤¢¤ÎÂÎ³Ê¤È»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¥®¥ß¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î²£¹Ë¤À¤è¡£¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤â¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¡¢½ì¤Ï¿Í¤¬¤è¤¹¤®¤¿¡£²¡¤·¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«±óÎ¸¤¬¤Á¡£¤½¤³¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Í¡×
¡¡Ä¶¿ÍÅªÂÎ¶í¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥Ñ¥êÁêËÐ¤ÇÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤»¡¢»äÀ¸³è¤âÇÈÍðËü¾æ¡£ÉÔÀ¤½Ð¤Î°ÎÂç¤Ê²£¹Ë¤Ë¹ç¾¸¡£