【Hookah Haze】2024年 発売予定価格:未定

アニプレックスが販売、アクワイアが企画・開発を手掛ける2024年発売予定のNintendo Switch/PC(Steam)用アドベンチャー「Hookah Haze」において、主題歌となる「Hookah, whoo!」のMV、及びニコニコ超会議の出展情報が公開された。

主題歌「Hookah, whoo!」は藍月なくるさんが歌、DECO*27さんがサウンドプロデュース・作詞、tepeさんが作曲・編曲を手掛けた楽曲。本楽曲は各種プラットフォームで4月27日に配信が開始される。

ニコニコ超会議ではアニプレックスブース内にシーシャ屋を再現したフォトスポットが登場。本作の冒頭部分を体験できる試遊台が設置されるほか、特製ノベルティ「プリクラ風ステッカー(全3種)」が配布される。加えてキャラクターの等身大スタンディが設置され、本作の登場キャラクター「愛上あむ」の衣装に身を包んだ公式コスプレイヤーYuiRiさんが出演予定となっている。

【主題歌「Hookah, whoo!」MV】

歌:藍月なくる/サウンドプロデュース・作詞:DECO*27(OTOIRO)/作曲・編曲:tepe(OTOIRO)

【ニコニコ超会議】

「愛上あむ」の衣装に身を包んだ公式コスプレイヤーYuiRiさんが出演予定

プリクラ風ステッカー(全3種)

□ニコニコ超会議「Hookah Haze」の特設ページ

https://hookah-haze.com/chokaigi

(C) Aniplex Inc. ACQUIRE Corp. All rights reserved.