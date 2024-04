2024年の春ツアーをもって、アンジュルム及び「ハロー!プロジェクト」卒業を発表した佐々木莉佳子さんの卒業記念フォトブック『girasol(ヒラソル)』が、6月4日に小学館CanCam編集部より発売される。今回発売を記念して、佐々木さんと個別に話ができるスペシャルイベントの開催が6月7日に決定した。 本作のコンセプトは「まだ誰も知らない佐々木莉佳子」。まるで一緒に1日を過ごしているかのような気分に

