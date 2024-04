【「ドラゴンズドグマ 2」アップデート】4月 予定

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ 2」において、次回アップデート項目を予告した。アップデート予定は4月中。

今回のアップデートでは、特にポーンに関する項目が多く挙げられている。主にはポーン特有の感染症「竜憑き」の感染頻度緩和や、より視認しやすくする調整などが予定されている。

またステータス画面などで覚者とポーンの顔をズームできるようになるほか、ポーンの挙動やセリフに関する項目も多くアップデートされる予定。パッチは各プラットフォームでの準備が整い次第配信される。

