Áö¤ëÎó¼ÖÆâ¤¬¥ê¥ó¥°¤À!!¡¡¡Ö´ØÅ´¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡¡Áª¼ê¤ÏÎó¼Ö±¿Å¾¤Ë¤âÄ©Àï¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
Å´Æ»¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇ¶áÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¥×¥í¥ì¥¹¡£Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎJTB¤¬2023Ç¯£¹·î¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ£±Î¾Âß¤·ÀÚ¤ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡¢»Ë¾å½é¡ÖºÇ¹âÂ®ÅÙ285¥¥í¤ÎÀï¤¤¡¡¿·´´Àþ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ï30Ê¬¤Ç´°Çä¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ³ÊÆ®µ»¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¿·¤·¤¤°ì¾Ï¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¤Î´ØÅìÅ´Æ»¡Ê´ØÅ´¡Ë¤¬2024Ç¯£´·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö´ØÅ´¥×¥í¥ì¥¹¡×¡£Ìó80¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¾è¤»¤¿¡¢¼è¼êÈ¯¿å³¤Æ»¼ÖÎ¾´ðÃÏ¹Ô¤ÆÃÊÌÎ×»þÎó¼Ö¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡×¤Î½êÂ°Áª¼ê¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Îà¾ì³°ÍðÆ®á¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡© ´ÑµÒ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡¡Îó¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
àÄ¹Í¿°¦á¸ì¤ë40Ç¯Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó
¶È³¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î±Æ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¶½¹Ô¼ç¡Ë¤ÏµþÀ®¥°¥ë¡¼¥×¡£µþÀ®ËÜÀþ±èÀþ¤ÎÁ¥¶¶¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ØÅ´¤¬¥Ä¥¢¡¼²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1913Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿´ØÅ´¾ïÁíÀþ¤Ï2023Ç¯¤¬110¼þÇ¯¡£µÇ°»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤äÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ï120°Ê¾å¤È¤â¡£Àï¹ñ»þÂåÊÂ¤ß¤Î·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î»ÙÃì¤ÏÄ¹Í¿Àé¼ïÁª¼ê¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Áª¼ê¤È¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë¥º¡×¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡££²ÅÙ¤Î°úÂà¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö40Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½ÐÈ¯¤Î¼è¼ê±Ø¤ÇÄ¹Í¿°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯£¸·î¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÅÄ±à¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ê1989Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Â¿ÌÜÅª²°³°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡£LINE¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î£¸³ä¤Ï½÷À¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡£Á´°÷¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼ã´³¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡¦´ØÅ´¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµ»Ï¢È¯¡¢¾ì³°ÍðÆ®¤â
¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢£²Î¾ÊÔÀ®¤Î¥¥Ï2300·Áµ¤Æ°¼Ö¡£¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹MC¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö´ØÅ´¤Ïµ¤Æ°¼Ö¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¸À¤¤¤Ã¤³¤Ê¤·¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö´ØÅ´¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æü¾ïÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅ¼Ö¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼ÖÆâ¤Ï¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤¬´ÑµÒÀÊ¡¢Ãæ±ûÄÌÏ©¤¬¥ê¥ó¥°¡£¼ÖÎ¾¤ÎÊÉ¤ä¥É¥¢¡¢´ÑµÒ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ÈÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤Î°ã¤¤¡£¼ÖÎ¾¤Î¾²¤Ï°ì±þ¥´¥à·ÏÁÇºà¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Ã¥È¤Û¤É¤ÎÃÆÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁª¼ê¤Ï¼êÈ´¤¤Ê¤·¡£¾²¤ËÁê¼ê¤òÃ¡¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂçµ»¤òÏ¢È¯¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¾ì³°ÍðÆ®¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾èµÒ¤Ï´¿À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤Þ¤É¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÉØ¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤â»²Àï
¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤È´ØÅ´¤¬¡¢¶¦Æ±¤Ç±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤¿¼ÖÆâ¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÏ¢Â³¡£ÅÓÃæ¤Î»û¸¶±Ø¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼µÒ¤È»×¤¤¤¤ä¼Â¤ÏÅÏÊÕÃÒ»ÒÁª¼ê¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ð¥Ã¥È¼ê¤Ë¤¢¤Ð¤ì²ó¤ê¤Þ¤¹¡£1989Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë»þÂå¤òÃÎ¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕÁª¼ê¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¼çÉØ¥ì¥¹¥é¡¼¡×¡£¤Û¤«¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Î±³ØÀ¸¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÃËÀ¥ì¥¹¥é¡¼¡Ê°æºä¥ì¥ªÁª¼ê¡Ë¤È²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ÎÆÃÄ§¡£Á´°÷¤¬Ä¹Í¿Áª¼ê¤æ¤º¤ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç·Á¼°¤Ï10Ê¬£²¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ð¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡£ÍÉ¤ì¤ë¼ÖÆâ¤ËÌÜ¤ò²ó¤¹Áª¼ê¤¬Â³½Ð¡¢¼ÖÆâ¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏË½Áö¤Ç¤âÎó¼Ö¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾!?
¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢àÅ´Ê¬Â¿¤áá¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄêÈÖ¡¢Îó¼Ö¤È¤Î¹Ë°ú¤¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒÁí½Ð¤Ç¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥Ï2300¤¬¡¢°æºäÁª¼ê¤é¤¬½õ¤Ã¿Í¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤½Ð¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹Áª¼ê¤¬¡¢´ØÅ´¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ËÊ±¤·¤Æ¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤ÇÎó¼Ö±¿Å¾ÂÎ¸³¡£»î¹ç¤ÏË½Áö¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î·ì¤¬Áû¤°¤Î¤¬¡Ê¡©¡Ë¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉüÏ©¤Î¼è¼ê¹Ô¤¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¼¡²ó¤âÆ±ÍÍ¤Î´ë²è¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ³«¤òÌóÂ«¤·¤Æµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤ä¼ÖÎ¾¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤ËÆ±¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡£¡ÖÉÍ¾¾¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤ÏºÇ½é¡¢JRÅì³¤Æ»Àþ¤«±ó½£Å´Æ»¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÅ´Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢2023Ç¯£²·î¤ËÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤ÎÅ·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»¤Ç¡ÖÉÍ¾¾Îó¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾è¤ëÅ´Æ»¤¬²¿¤Ç¤â¡¢¼ÖÎ¾¤¬ÅÅ¼Ö¤Ç¤âµ¤Æ°¼Ö¤Ç¤âµÒ¼Ö¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÎó¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ïà¥¤¥í¥â¥Îá¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÊýÅ´Æ»¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Îó¼Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤Î°ì¼ê¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤ª¤Þ¤±¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¤¤ÆÇË¤ê¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¡£´úÍÈ¤²£¸¼þÇ¯¤ÎµÇ°Âç²ñ¤¬2024Ç¯£µ·î£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤ÏGo!!
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸