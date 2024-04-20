¡Ö¤³¤³10Ç¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿±±°æÎï¹á¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¡¤Æ¤ëÃû¤·¡×¤È¡ÖºÆÇ³¤·¤¿Ì´¡×
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡Ä¤È¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Ç98Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤Ë¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡££³·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È in MIYAZAKI¡Ù¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤·¤¿±±°æÎï¹á¡Ê25¡Ë¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ÏÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç14ÈÖÌÜ¤ÈÃÙºé¤¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿£´·î13Æü¤Ï¡Ö²£ÉÍSOGO¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Á¥§¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¡¼¡×¤Î£±Æü¤À¤±¤ÎÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎËå¡¦ÍöÀ¤¡Ê21¡Ë¤µ¤ó¤òÅ¹Ä¹¤Ë¤·¤Æ¡¢µÓÉô¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤ÆÈÎÇä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥×¥ê¥«¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤ËµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤ÉÇä¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±´ü¤Ë¤ÏÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¥¾¡¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ò¤½¤«¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³10Ç¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò£²²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«º£Ç¯¤Ï°ã¤¦¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÈÎÉ¤¤Î®¤ì¡É¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¿Þ¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤ò£´¥¥íÁýÎÌ¤µ¤»¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤ò1.5%¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖSNS¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±ºÜ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥¢¥ó¥Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
Â¾¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Æ±ÍÍ¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢±±°æ¤Î¿´¤Ï½ý¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤ä¤á¤í¡Ó
¡Ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ó
¤½¤ó¤ÊÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿±±°æ¤Ï¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Ê¡£¤½¤ì¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢SNS¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤ÆºÜ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆÌó£³½µ´Ö¤¬·Ð¤ÄºÇ¶á¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¥¢¥ó¥Á¤¬¸º¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
É½ÌÌ¾å¤ÏÆ±¤¸¡È¿´¤Ê¤¤¡É¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡ÖËåÊ¬¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿´¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡×
¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÃæ¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¡Ê24¡Ë¡£¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¿ÆÍ§¤¬¤º¤Ã¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¶¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢£²¿Í¤Ï»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÈÆâ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤À¡£
¡ÖË¨Ç«¤Ê¤ê¤Î°ìÈÖ¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡£¡Ê»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£ÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Ê¤¬¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ð¸«¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¤Î£±Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡ÖË¨Ç«¤Ï¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÎý½¬¤Ç±±°æ¤Ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Îµ»¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢¡Ö¡Ê¶µ¤ï¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡Ë¡Ø¸À¤¦»öÊ¹¤¤¤Æ¡ª¥Û¥ó¥È¤Ë¡ª¡Ù¤È¥¥ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£¤½¤ÎËåÊ¬¤âÄ©Àï¤·¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®£¶¤Î¤È¤¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤â³¤³°¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÁêÅö¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
È¾¤ÐÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´ÊÆ¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î´Ø·¸¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Î»î¹ç¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£Á´Éô½Ð¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¡Ê³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ë¤È¤«³¤³°¤ÎÁª¼ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×
º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÌ´¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¡£
¢¡±±°æÎï¹á¡Ê¤¦¤¹¤¤¤ì¤¤¤«¡Ë1998Ç¯12·î£·ÆüÀ¸¤Î25ºÐ¡£ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³ØÂ´¶È¡£½êÂ°¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡££³ºÐ¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ä¥Ü¥¤¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç£¹ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¡Ç18Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£°ð¸«Ë¨Ç«¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤é¤ÈÆ±´ü¤È¤Ê¤ë²Ö¤ÎJLPGA90¡Ç´üÀ¸¡£¡Ç98Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î²«¶âÀ¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹158Ñ¡¢51¥¥í¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¤¤¤Á¤§¤ë¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¸Í²ÃÎ¤¿¿»Ê