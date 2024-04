人気ゲーム『マインクラフト』ハリウッド実写映画版で、主演のジャック・ブラックが「スティーブ」を演じていることを示唆するような動画をInstagramに公開している。主演のジェイソン・モモアがスティーブ役とも考えられていたが……?

“マイクラ”の略称で親しまれる『マインクラフト』は、フィールド上で建築物を作ったり、サバイバル生活を極めたりと、特定の目的なく自由な行動を楽しめるゲーム。プログラミングなどに応用できる教育向けバージョンも学校授業で取り入れられている。販売本数は3億本を超え、“世界で最も売れたゲーム”としての認知度も抜群だ。

この度の話題であるスティーブとは、プレイヤーのデフォルトスキンだ。ドットで描かれているが、褐色の髪と髭がある男性で、青いシャツとズボンを履いている。

ブラックが投稿したのは、撮影現場の上空にかかった虹を見上げながら、「ダブルレインボー」と歌うものだ。そのまま控え室であるトレーラーに寄っていくと、入り口扉に「STEVE」と書かれている。中に入っていくと、車内にはゲームのスティーブの画像があり、最後に自身の顔をカメラに写したブラックがニヤリとする。このことから、ブラックがスティーブを演じている可能性が高そうだ。

この投稿をInstagramで見る

ところで『マインクラフト』の原作ゲームといえば、特にストーリーがなく自由に楽しめることが最大の特徴。これと似た例といえば2023年の映画『バービー』で、同作ではたくさんのバービーとケンが登場した。同様に『マインクラフト』でも、ブラックはスティーブはうちの一人を演じていたりして?

なお、主演のモモアはすでにしている。映画『Minecraft(原題)』は2025年4月4日より米公開。

The post first appeared on .