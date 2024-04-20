

●今週の業種別騰落率ランキング



※4月19日終値の4月12日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 1 業種 値下がり： 32 業種

東証プライム：1651銘柄 値上がり： 115 銘柄 値下がり：1528 銘柄 変わらず他： 8 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 海運業(0272) +1.09 郵船 <9101> 、商船三井 <9104>

２. ゴム製品(0260) -0.59 バンドー <5195> 、ニッタ <5186> 、住友ゴ <5110>

３. 精密機器(0268) -1.49 Ａ＆Ｄホロン <7745> 、長野計器 <7715> 、朝日インテク <7747>

４. 倉庫・運輸(0274) -1.59 日新 <9066> 、渋沢倉 <9304> 、内外トランス <9384>

５. 水産・農林業(0251) -2.18 雪国まいたけ <1375> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

６. 医薬品(0258) -2.51 大幸薬品 <4574> 、鳥居薬 <4551> 、ＪＣＲファ <4552>

７. 食料品(0254) -2.87 ＳＦＯＯＤＳ <2292> 、フィードワン <2060> 、カルビー <2229>

８. 繊維製品(0255) -3.04 ニッケ <3201> 、オンワード <8016> 、富士紡ＨＤ <3104>

９. 非鉄金属(0263) -3.23 邦チタ <5727> 、古河機金 <5715> 、アーレスティ <5852>

10. 電気・ガス(0270) -3.25 四国電 <9507> 、大ガス <9532> 、レノバ <9519>

11. 陸運業(0271) -3.37 東武 <9001> 、ヤマトＨＤ <9064> 、丸全運 <9068>

12. 銀行業(0278) -3.53 九州ＦＧ <7180> 、阿波銀 <8388> 、スルガ銀 <8358>

13. その他製品(0269) -3.81 トランザク <7818> 、アシックス <7936> 、タカラトミー <7867>

14. 化学(0257) -3.88 北の達人 <2930> 、トリケミカル <4369> 、未来工業 <7931>

15. 小売業(0277) -3.98 ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、いなげや <8182> 、マーケットＥ <3135>

16. 建設業(0253) -4.03 若築建 <1888> 、住友林 <1911> 、朝日工 <1975>

17. 卸売業(0276) -4.17 東エレデバ <2760> 、豊田通商 <8015> 、サンリオ <8136>

18. ガラス・土石(0261) -4.17 日東紡 <3110> 、ノリタケ <5331> 、東洋炭素 <5310>

19. 保険業(0280) -4.22 ＦＰパートナ <7388> 、第一生命ＨＤ <8750> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

20. パルプ・紙(0256) -4.47 北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、中越パ <3877>

21. 空運業(0273) -4.73 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

22. 情報・通信業(0275) -4.76 ＳＨＩＦＴ <3697> 、ヒトコムＨＤ <4433> 、Ｄガレージ <4819>

23. 鉄鋼(0262) -4.87 山陽鋼 <5481> 、愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541>

24. 金属製品(0264) -5.57 ＳＵＭＣＯ <3436> 、ＲＳテクノ <3445> 、東プレ <5975>

25. 石油・石炭(0259) -5.61 富士石油 <5017> 、コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

26. サービス業(0283) -5.98 パソナＧ <2168> 、藤田観 <9722> 、楽天グループ <4755>

27. 輸送用機器(0267) -6.05 東海理 <6995> 、三菱自 <7211> 、日野自 <7205>

28. その他金融業(0281) -6.20 日本取引所 <8697> 、アイフル <8515> 、東京センチュ <8439>

29. 不動産業(0282) -6.37 ＳＲＥＨＤ <2980> 、霞ヶ関Ｃ <3498> 、グロバルＬＭ <3486>

30. 鉱業(0252) -6.44 ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>

31. 機械(0265) -6.48 ヤマシン―Ｆ <6240> 、三浦工 <6005> 、ディスコ <6146>

32. 証券・商品(0279) -6.80 マネックスＧ <8698> 、ジャフコＧ <8595> 、野村 <8604>

33. 電気機器(0266) -6.81 古野電 <6814> 、レーザーテク <6920> 、ソシオネクス <6526>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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