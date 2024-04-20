来週の米主要企業決算 マイクロソフト、メタ、アルファベット、テスラなど発表ラッシュ
*は金融株 （）は予想1株利益、単位:ドル
22日（月）
ベライゾン（1.12）
23日（火）
ペプシコ（1.52）
フィリップモリス（1.40）
ＲＴＸ（1.23）
ＵＰＳ （1.32）
ロッキード（5.73）
フリーポート（0.26）
ＧＭ （2.12）
ハリバートン（0.74）
ビザ*（2.44）
テスラ（0.52）
テキサス・インスツルメンツ（1.11）
シーゲート（0.29）
24日（水）
ボーイング（-1.72）
ＡＴ＆Ｔ（0.53）
ヒューマナ（6.05）
バイオジェン（3.42）
メタ（4.55）
ＩＢＭ （1.59）
ラムリサーチ（7.26）
フォード（0.42）
チポトレ（11.63）
25日（木）
メルク（1.86）
キャタピラー（5.09）
ハネウェル（2.17）
ダウ（0.46）
サウスウエスト航空（-0.31）
アメリカン航空（-0.29）
ハーレー・ダビッドソン（1.53）
マイクロソフト（2.83）
アルファベット（1.65）
インテル（0.13）
ギリアド（0.29）
ウエスタンデジタル（0.19）
スナップ（-0.05）
26日（金）
エクソンモービル（2.17）
シェブロン（2.91）
アッヴィ（2.22）
※予定は変更になる場合があります
22日（月）
ベライゾン（1.12）
23日（火）
ペプシコ（1.52）
フィリップモリス（1.40）
ＲＴＸ（1.23）
ＵＰＳ （1.32）
ロッキード（5.73）
フリーポート（0.26）
ＧＭ （2.12）
ハリバートン（0.74）
ビザ*（2.44）
テスラ（0.52）
テキサス・インスツルメンツ（1.11）
シーゲート（0.29）
24日（水）
ボーイング（-1.72）
ＡＴ＆Ｔ（0.53）
ヒューマナ（6.05）
バイオジェン（3.42）
メタ（4.55）
ＩＢＭ （1.59）
ラムリサーチ（7.26）
フォード（0.42）
チポトレ（11.63）
25日（木）
メルク（1.86）
キャタピラー（5.09）
ハネウェル（2.17）
ダウ（0.46）
サウスウエスト航空（-0.31）
アメリカン航空（-0.29）
ハーレー・ダビッドソン（1.53）
マイクロソフト（2.83）
アルファベット（1.65）
インテル（0.13）
ギリアド（0.29）
ウエスタンデジタル（0.19）
スナップ（-0.05）
26日（金）
エクソンモービル（2.17）
シェブロン（2.91）
アッヴィ（2.22）
※予定は変更になる場合があります