*は金融株　（）は予想1株利益、単位:ドル

22日（月）
ベライゾン（1.12）

23日（火）
ペプシコ（1.52）
フィリップモリス（1.40）
ＲＴＸ（1.23）
ＵＰＳ　（1.32）
ロッキード（5.73）
フリーポート（0.26）
ＧＭ　（2.12）
ハリバートン（0.74）
ビザ*（2.44）
テスラ（0.52）
テキサス・インスツルメンツ（1.11）
シーゲート（0.29）

24日（水）
ボーイング（-1.72）
ＡＴ＆Ｔ（0.53）
ヒューマナ（6.05）
バイオジェン（3.42）
メタ（4.55）
ＩＢＭ　（1.59）
ラムリサーチ（7.26）
フォード（0.42）
チポトレ（11.63）

25日（木）
メルク（1.86）
キャタピラー（5.09）
ハネウェル（2.17）
ダウ（0.46）
サウスウエスト航空（-0.31）
アメリカン航空（-0.29）
ハーレー・ダビッドソン（1.53）
マイクロソフト（2.83）
アルファベット（1.65）
インテル（0.13）
ギリアド（0.29）
ウエスタンデジタル（0.19）
スナップ（-0.05）

26日（金）
エクソンモービル（2.17）
シェブロン（2.91）
アッヴィ（2.22）

※予定は変更になる場合があります