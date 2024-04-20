ボーイズリーグ、山梨選抜＆代表の進路 富士北麓・池川は明桜へ
２０２３年東日本報知オールスターの選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会出場のチームの主な選手の進路紹介、今回は山梨県支部編。全国大会成績は山梨ふじやま＝春１回戦、笛吹＝夏１回戦。
富士北麓・池川は秋田・明桜に、笛吹・飯島は駿台甲府に進学した。
【東日本報知オールスター・山梨選抜】
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
富士北麓・池川凛空（投内＝右右）明桜
富士北麓・片山釉（内＝右右）富士北稜
富士北麓・中本大賀（外＝右右）加藤学園
富士北麓・天野零矢（内＝右右）甲府工
北杜・海沼朋寿（外＝右右）甲府工
北杜・水野大河（内＝右左）帝京三
北杜・小林文飛（外＝右左）帝京三
北杜・山口泰芽（捕＝右右）岡谷工
北杜・三枝拳和（内＝右右）松本国際
北杜・中沢航（投＝右右）甲府南
北杜・保延羚王（投＝右右）英明
北杜・大森蒼汰（外＝右右）青洲
【山梨ふじやまボーイズ】◎は報知ＡＳ山梨選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎佐藤丞（投＝右右）都留興譲館
渡辺心花（外＝右右）都留興譲館
◎小俣駿太（内＝右右）飛龍
高橋未冬（外＝右右）飛龍
◎渡辺創（内＝右左）青洲
佐野奏心（内＝右右）青洲
◎幡野優大（投＝右右）都留
小俣海智（投＝右右）都留
永田侑己（投＝右左）吉田
佐藤謙太（外＝右右）吉田
宮下悠平（捕＝右左）吉田
平井翔太（内＝右右）東海大甲府
【笛吹ボーイズ】◎は報知ＡＳ山梨選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎田中星多（投外＝左左）甲府城西
◎飯島悠太（内＝右左）駿台甲府
◎小林京生（投外＝右右）駿台甲府
◎長島夢杏（投外＝左左）笛吹
内田愛夢（外＝右右）笛吹
白川哲大（内＝左左）日川
大嶋蒼史（内＝右右）日川
山下瑞樹（内＝右左）塩山
渡辺蒼真（投捕＝右左）甲府工