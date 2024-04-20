ボーイズリーグ、長野選抜＆代表の進路 上越の左腕・橋本は中越へ 新潟・猪俣は聖光学院へ
２０２３年東日本報知オールスターの選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会出場のチームの主な選手の進路紹介、今回は長野県支部編。全国大会成績は上越＝春２回戦、新潟＝夏１回戦。
鶴岡大会に出場した上越・橋本は中越へ、新潟・猪俣は福島・聖光学院に進学した。
※上越ボーイズ、新潟ボーイズは新潟県のチームですが長野県支部に所属しています。
【東日本報知オールスター・長野選抜】
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
長野・小林悠仁（内＝右左）中越
長野・岡村蒼空（投外＝右右）長野俊英
長野・齊藤優斗（内＝右右）上田西
諏訪・松野暖（捕＝右右）上田西
千曲・井浦悠（捕＝右右）上田西
千曲・春原碧人（内＝右左）長野商
千曲・竹内譲士（投＝左左）浜松開誠館
松本・小口空斗（内＝右左）東京都市大塩尻
松本・高山友良（投＝右右）松本第一
飯田・関島勇太（内＝右右）飯田ＯＩＤＥ長姫
飯田・川上大和（投＝右右）飯田ＯＩＤＥ長姫
【上越ボーイズ】◎は報知ＡＳ長野選抜メンバー、☆は鶴岡大会メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎黒岩丈琉（内＝右右）長野日大
◎笠原羽琉（外＝左左）長野日大
◎☆橋本碧羽（投＝左左）中越
◎吉川達哉（捕＝右右）新潟明訓
木村友紀（外＝左左）新発田中央
佐藤生歩希（内＝右右）上越
飯田千豊（内＝右右）北越
【新潟ボーイズ】◎は報知ＡＳ長野選抜メンバー
◎高橋丞（内＝右左）佐野日大
◎猪俣陽向（内＝右右）聖光学院
◎関根芯（外＝右左）新潟明訓
◎風間蒼真（投外＝右右）中越
宮下晴幸（外＝右右）中越
◎深川珀（投＝右右）東京学館新潟
古川光太朗（捕＝右右）東京学館新潟
木津恒輝（内＝右右）北越
飯塚大和（投＝左左）北越
遠藤義士（外＝右右）慶応
中島大耀（内＝右右）新発田中央
川瀬大牙（内＝左左）新潟産大付
染谷崇史（投内＝右右）日本文理