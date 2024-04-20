¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡¢Ä¾ÃÌÈ½¤Ç¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù½Ð±é·èÄê¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½çÈÖ¤¬¤ª¤«¤·¤¤(¾Ð)¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù(27Æü21:00¡Á)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
11Æü¿¼Ìë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶ÛµÞ½Ð±é¡£¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹ìÌÚ¤ËÊ±¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¤Ë¡ÈÊ¹¤¹þ¤ßÁÜºº¡É¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¿¼Ìë1»þ¤ÎÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤éÌó5Ê¬¸å¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼Ô¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤âÌðÉô¹ÀÇ·¤â¤¿¤À¤¿¤À¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤ÞÊ±¤¹¤ë¹ìÌÚ¤ÏÈó¾ð¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤ëÍÆµ¿¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢2¿Í¤Ë¡È¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·»Ï¤á¡Ä¡£
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¡È¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»£±Æ¡É¤¬½ªÎ»¤·¡¢¹ìÌÚ·º»ö¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»!¡×¤È¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢»äÉþ»Ñ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿¼Ìë2»þÈ¾¶á¤¯¤Þ¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢21Æü(12:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ë¤Ï»öÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤è¤¤¤èÍè½µÊüÁ÷¡ª¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL ÊüÁ÷Ä¾Á°´°Á´Í½½¬SP¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¼ç±é¤Î¤µ¤ó¤Þ¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ
²¬Â¼¡ÖºÇ½é¤Ë¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ÎFINAL¡Ê¤ÎÀ©ºî¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËËÍ¤ÎÊý¤«¤é¡¢±é½Ð¤Î»°Âð¡Ê·Ã²ð¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ÈËÍ¤¿¤Á¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é»°Âð¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡É¤È¡×
ÌðÉô¡Ö¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¡Ê½Ð±é¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½çÈÖ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤À¤«¤éº£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Àî¸ý½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ
²¬Â¼¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼ýÏ¿¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¡¢£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢ËÍ¤é¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¨¤Ã¡¢²¶¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×
ÌðÉô¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï³ä¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×
ÌðÉô¡ÖÀ¤Âå¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢»°Âð¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ø¤ó¤È»×¤¦¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î»×¤¤
²¬Â¼¡Ö¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á°¤Ë¤â°ìÅÙ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê1997Ç¯£¸·îÊüÁ÷¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¾¡Ù¡Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ä¾ÁÊ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×
ÌðÉô¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¤Âå¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
²¬Â¼¡Öº£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎFINAL¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢FINAL¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÌðÉô¡Ö¤¤¤ä¡¢º£²ó¤Ï¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó65¼þÇ¯µÇ°¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¤«¤é¡£¤è¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ê¤Î¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
²¬Â¼¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤È£µÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢70¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ò¤¼¤Ò¡ª¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é70¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¡Ê¥ª¥ì¤¿¤Á¡Ë¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡ÙÉü³è¤È¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÌðÉô¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(º¸¤«¤é)ÌðÉô¹ÀÇ·¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
11Æü¿¼Ìë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶ÛµÞ½Ð±é¡£¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹ìÌÚ¤ËÊ±¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î2¿Í¤Ë¡ÈÊ¹¤¹þ¤ßÁÜºº¡É¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¡È¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»£±Æ¡É¤¬½ªÎ»¤·¡¢¹ìÌÚ·º»ö¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»!¡×¤È¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢»äÉþ»Ñ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿¼Ìë2»þÈ¾¶á¤¯¤Þ¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢21Æü(12:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ë¤Ï»öÁ°ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤è¤¤¤èÍè½µÊüÁ÷¡ª¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL ÊüÁ÷Ä¾Á°´°Á´Í½½¬SP¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¼ç±é¤Î¤µ¤ó¤Þ¤È¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢À¾»³´îµ×·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×FINAL¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ
²¬Â¼¡ÖºÇ½é¤Ë¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ÎFINAL¡Ê¤ÎÀ©ºî¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËËÍ¤ÎÊý¤«¤é¡¢±é½Ð¤Î»°Âð¡Ê·Ã²ð¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ÈËÍ¤¿¤Á¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é»°Âð¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¡¢½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡É¤È¡×
ÌðÉô¡Ö¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¡Ê½Ð±é¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½çÈÖ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤À¤«¤éº£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Àî¸ý½ÕÆà¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ
²¬Â¼¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼ýÏ¿¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¡¢£²»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢ËÍ¤é¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤¨¤Ã¡¢²¶¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×
ÌðÉô¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤½¤ì¤Ç·ë¶É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï³ä¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×
ÌðÉô¡ÖÀ¤Âå¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢»°Âð¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬Â¼¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ø¤ó¤È»×¤¦¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î»×¤¤
²¬Â¼¡Ö¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á°¤Ë¤â°ìÅÙ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê1997Ç¯£¸·îÊüÁ÷¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥ê¡¼ µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¾¡Ù¡Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ä¾ÁÊ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×
ÌðÉô¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¤Âå¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
²¬Â¼¡Öº£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎFINAL¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢FINAL¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
ÌðÉô¡Ö¤¤¤ä¡¢º£²ó¤Ï¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó65¼þÇ¯µÇ°¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¤«¤é¡£¤è¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ê¤Î¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
²¬Â¼¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤È£µÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢70¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡Ø¥í¥ó¥ê¡¼¡Ù¤ò¤¼¤Ò¡ª¡Ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é70¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¡Ê¥ª¥ì¤¿¤Á¡Ë¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡ÙÉü³è¤È¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÌðÉô¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó