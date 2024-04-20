松戸中央・福和田（左）と白井中央・吉岡

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　２０２３年東日本報知オールスターの選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会出場のチームの主な選手の進路紹介、今回は千葉県支部編。全国大会成績は松戸中央＝春８強、白井中央＝夏１６強。

　松戸中央の右の強打者、福和田は二松学舎大付に、エース・宮尾は専大松戸へ。白井中央の強打の捕手・吉岡も専大松戸に進んだ。

【東日本報知オールスター・千葉選抜】

《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》

京葉・林悠哉（内＝右右）土浦日大

京葉・立石陽嵩（捕内＝右右）帝京

京葉・島田爽介（投＝右右）北照

柏・小川歩睦（投＝左左）流通経大柏

柏・三坂辰伸（内＝右右）専大松戸

浦安・藤井琳太朗（投＝右右）市船橋

八千代・伊藤羚馬（外＝左左）市船橋

九十九里・飯高聖也（投内＝左左）千葉黎明

流山・笹恵也（内＝左左）浜松修学舎

成田・稲葉謙心（捕＝右右）常磐大高

船橋・志村泰輔（投内＝左左）慶応

八街京葉・石黒幸孝（投＝右右）千葉商

千葉幕張・羽住侑起（内＝右右）利根商

【松戸中央ボーイズ】★は世界大会、◎は報知ＡＳ千葉選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

大坂啓汰（内外＝右右）聖光学院

◎宮尾日色（投内＝右左）専大松戸

小林論次（内＝右右）常総学院

★◎福和田啓太（内＝右右）二松学舎大付

◎山口瑛大（捕＝右左）帝京

佐々木幸祐（外＝右右）常磐大高

堀尾弘汰（外＝右右）東北

二宮樂（投＝左左）拓大紅陵

植村祥成（投＝右右）江戸川学園取手

中口春陽（投＝右右）江戸川学園取手

二ノ宮凌颯（捕内＝右右）千葉商大付

秋元陽翔（内＝右右）千葉商大付

岡安裕真（内＝右左）千葉商大付

増田来翔（内＝右右）千葉商大付

荒井浩太朗（捕外＝右右）東洋大牛久

鈴木琥太郎（内＝右右）東洋大牛久

小島咲郎（投＝右右）東海大高輪台

田中彪吾（内＝右右）八千代松陰

細田晴斗（投＝左左）千葉経大付

野田珀心（内＝右右）東京学館船橋

廣瀬隼（内＝右右）我孫子

【白井中央ボーイズ】◎は報知ＡＳ千葉選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

久保田翔介（内＝右右）日南学園

◎吉岡伸太朗（捕＝右左）専大松戸

◎磯村優斗（外＝右右）流通経大柏

◎山粼大翔（投＝右右）桐生第一

小松怜馬（外＝右右）桐生第一

小鳥真平（内＝右右）千葉英和

橋本智央（投＝右左）千葉英和

石井大晴（外＝右右）千葉英和

齋藤士煉（投＝右右）八千代松陰

篠崎隆佑（内＝左左）八千代松陰

木下駿（外＝右右）八千代松陰

小林優太（外＝右右）東海大市原望洋

磯田啓（内＝右右）柏井

飯田寛大（投＝右右）西武台千葉

田中博貴（内＝左左）秀明大秀明八千代

種田恵太（内＝右右）山形城北

草ナギ隆太（内＝右右）佐倉

礒谷朋輝（外＝右右）日大一

森創（外＝右左）柏陵

佐々木廉（外＝右左）八千代