ボーイズリーグ、千葉選抜＆代表の進路 長距離砲 松戸中央・福和田は二松学舎大付、白井中央・吉岡は専大松戸へ
２０２３年東日本報知オールスターの選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会出場のチームの主な選手の進路紹介、今回は千葉県支部編。全国大会成績は松戸中央＝春８強、白井中央＝夏１６強。
松戸中央の右の強打者、福和田は二松学舎大付に、エース・宮尾は専大松戸へ。白井中央の強打の捕手・吉岡も専大松戸に進んだ。
【東日本報知オールスター・千葉選抜】
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
京葉・林悠哉（内＝右右）土浦日大
京葉・立石陽嵩（捕内＝右右）帝京
京葉・島田爽介（投＝右右）北照
柏・小川歩睦（投＝左左）流通経大柏
柏・三坂辰伸（内＝右右）専大松戸
浦安・藤井琳太朗（投＝右右）市船橋
八千代・伊藤羚馬（外＝左左）市船橋
九十九里・飯高聖也（投内＝左左）千葉黎明
流山・笹恵也（内＝左左）浜松修学舎
成田・稲葉謙心（捕＝右右）常磐大高
船橋・志村泰輔（投内＝左左）慶応
八街京葉・石黒幸孝（投＝右右）千葉商
千葉幕張・羽住侑起（内＝右右）利根商
【松戸中央ボーイズ】★は世界大会、◎は報知ＡＳ千葉選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
大坂啓汰（内外＝右右）聖光学院
◎宮尾日色（投内＝右左）専大松戸
小林論次（内＝右右）常総学院
★◎福和田啓太（内＝右右）二松学舎大付
◎山口瑛大（捕＝右左）帝京
佐々木幸祐（外＝右右）常磐大高
堀尾弘汰（外＝右右）東北
二宮樂（投＝左左）拓大紅陵
植村祥成（投＝右右）江戸川学園取手
中口春陽（投＝右右）江戸川学園取手
二ノ宮凌颯（捕内＝右右）千葉商大付
秋元陽翔（内＝右右）千葉商大付
岡安裕真（内＝右左）千葉商大付
増田来翔（内＝右右）千葉商大付
荒井浩太朗（捕外＝右右）東洋大牛久
鈴木琥太郎（内＝右右）東洋大牛久
小島咲郎（投＝右右）東海大高輪台
田中彪吾（内＝右右）八千代松陰
細田晴斗（投＝左左）千葉経大付
野田珀心（内＝右右）東京学館船橋
廣瀬隼（内＝右右）我孫子
【白井中央ボーイズ】◎は報知ＡＳ千葉選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
久保田翔介（内＝右右）日南学園
◎吉岡伸太朗（捕＝右左）専大松戸
◎磯村優斗（外＝右右）流通経大柏
◎山粼大翔（投＝右右）桐生第一
小松怜馬（外＝右右）桐生第一
小鳥真平（内＝右右）千葉英和
橋本智央（投＝右左）千葉英和
石井大晴（外＝右右）千葉英和
齋藤士煉（投＝右右）八千代松陰
篠崎隆佑（内＝左左）八千代松陰
木下駿（外＝右右）八千代松陰
小林優太（外＝右右）東海大市原望洋
磯田啓（内＝右右）柏井
飯田寛大（投＝右右）西武台千葉
田中博貴（内＝左左）秀明大秀明八千代
種田恵太（内＝右右）山形城北
草ナギ隆太（内＝右右）佐倉
礒谷朋輝（外＝右右）日大一
森創（外＝右左）柏陵
佐々木廉（外＝右左）八千代