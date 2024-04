4月からレギュラー放送がスタートした新しい音楽番組『with MUSIC』(日本テレビ系)の2時間生放送スペシャルが4月20日19時より放送される。出演者はINI、[Alexandros]、生田絵梨花、WEST.、Aぇ! group、SUPER BEAVER、NARITA THOMAS SIMPSON、FRUITS ZIPPER、マルシィ、山崎育三郎というラインナップだ。この放送前に、注目のアーティストを中心に出演者を予習したい。

まずは5月15日発売のデビュー曲「《A》BEGINNING」を地上波初披露するAぇ! group。彼らは先月行ったファンミーティング『Aぇ! group Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 ~みんなホンマにありがとう~』でデビュー前としては異例の単独ドーム公演を開催し、大勢のファンの前で待望のメジャーデビューを発表した。今月15日にグループの公式YouTubeで公開されたばかりのMVはすでに100万回再生を突破。デビュー曲らしい勢いと聴きやすさのある一曲で、5人の歌とダンスに加え、力強い決意と覚悟が込められた歌詞にも注目だ。バンドスタイルで活躍することもあるAぇ! groupらしい、洗練されたバンドサウンドも聴きどころのひとつであるこの曲は、アイドルファンのみならずバンドファンの心も掴むだろう。彼らに対してバラエティ番組の印象を強く持っている人も多いかもしれないが、本業であるアイドルとしての輝きも存分に楽しんでもらいたい。

そして今月23日にCDデビュー10周年を迎えるWEST.。彼らは24日に10thアニバーサリーシングルとして『ハート / FATE』をリリースする。今回共演するSUPER BEAVERの柳沢亮太(Gt)と4度目のタッグを組んだ「ハート」や、厳かな曲調とコンセプチュアルなMVが彼らのまた新しい顔を作り出す「FATE」、メンバーが作詞作曲を務めたメッセージソング「・(ten)」などが収録されている。11年目に差し掛かってもなおまだまだ火力を緩めない彼らのパフォーマンスに期待したい。

そしてグローバルボーイズグループ・INIのパフォーマンスも。デビューから磨きの掛かり続ける歌とダンスの実力はもちろん、今年2月14日に発売した2ndアルバム『MATCH UP』では収録された新曲6曲のうち3曲の作詞にメンバーが携わるなど、クリエイティブな才能もメキメキと伸ばしている。今月10日に開催された、アジアを代表するトップアーティストが集う『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』では「ASEA THE BEST PERFORMANCE JAPAN」を受賞したり、次の夏には『SUMMER SONIC 2024』への出演が決定したりと多方面での活躍と評価が見えている。

「わたしの一番かわいいところ」が記録的なヒットとなり、昨年には『第65回 輝く!日本レコード大賞』にて最優秀新人賞を受賞、今月に結成2周年を迎えたFRUITS ZIPPER。その記念日当日である今月10日には初のアルバム『NEW KAWAII』を発売。グループコンセプトがそのままタイトルになっている「NEW KAWAII」は、自分らしさを認め合う歌詞が若者の共感を呼び、可愛くてキャッチーな振り付けとともにTikTok等を中心に再び大きな流行となりそうだ。

その他にも、SUPER BEAVERは映画『東京リベンジャーズ』の主題歌としてヒットした「名前を呼ぶよ」と最新曲「切望」の披露に加え、メンバーのルーツを辿るロケ企画の放送も予定している。[Alexandros]は代表曲「ワタリドリ」とテレビ初披露となる新曲「アフタースクール」を歌唱予定。ミュージカル俳優として活躍しながらバラエティや司会業などでも華やかな存在感を発揮している山崎育三郎、生田絵梨花など、幅広い出演者のパフォーマンスに注目だ。

(文=池田夏葉)