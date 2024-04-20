¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ó¥Ûー¥ë2¼ï¡Ö¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«°æ¸¶»Ô¤Î¼ÂÎÏ¤È¤ä¤é¤ò¡×½Â¤á¤Î¥¶¥¯Ⅱ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¶À»â»Ò¤È¥³¥é¥Ü¡¡¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤Ï²¿¤È¡©¡Ú²¬»³¡Û
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤¬¡¢°æ¸¶»Ô¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ó¥Ûー¥ë2¼ï¡Ö¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«°æ¸¶»Ô¤Î¼ÂÎÏ¤È¤ä¤é¤ò¡×½Â¤á¤Î¥¶¥¯Ⅱ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¶À»â»Ò¤È¥³¥é¥Ü¡¡¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥À¥à¤Ï²¿¤È¡©¡Ú²¬»³¡Û
¥¬¥ó¥À¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥¶¥¯Ⅱ¡×¤Î²£¤Ë¶À»â»Ò¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£°æ¸¶»Ô¤ÎÊ¿¶ûÅÄÃæÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤¬ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¥¯Ⅱ¡õ¶À»â»Ò¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡õ°æ¸¶»ÔÈþÀ±Ä®¤ÎÀ±¶õ¤ÈÅ·Ê¸Âæ¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°æ¸¶»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý¡¡Â¿²ìÂçÍ´¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ°æ¸¶»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×
Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï5·î£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢5·î²¼½Ü¤ËÈþ½Ñ´Û¤ÈÅ·Ê¸Âæ¤Î¤½¤Ð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£