¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âŽ¤Ž¢¶²¤¤Ž£¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ
»ö¶È·×²è¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§Wakko / PIXTA¡Ë
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ôÀéËüÃ±°Ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¯Ã±°Ì¤Î¤ª¶â¤òÍ×¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¡Ê¡ÖJNSA¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂ»³²³ÛÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥ÈÂè2ÈÇ¡×¡Ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¼«¤é¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë
º£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤ä¹ÁÏÑ¶ÈÌ³¤ÎÄä»ß¡¢ÉÂ±¡¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢»ö¶È´ðÈ×¤ä¼Ò²ñ´ðÈ×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑTech¡ß¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¤Þ¤¿¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤ä¼«¼Ò¤Î·Ð±ÄÁØ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ëº¾µ½¡ÊBEC¡Ë¤ä¡¢¥á¡¼¥ëÅù¤«¤éµ¶¥µ¥¤¥È¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òºñ¼è¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ë¶âÁ¬¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NTTÀ¾ÆüËÜ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î¤Û¤«Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¡¢»ö¶ÈÃæÃÇ¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£IT¤¬»ö¶È´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¼çÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È»ëÅÀ¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤ÎÉ¾²Á¤ÈÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢»ö¶È·×²è¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤À¤¬ÆÃÀ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
»ö¶È·×²è¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºâÌ³Åª¤Ê»ØÉ¸¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç·×²è¤ÎÅ¬ÀÚÀ¤ò»î»»¤·¡¢¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¼êË¡¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÉ¸²½¤ÇÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»ö¶È¤´¤È¤ËÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·×²è¤ÎÉ¾²Á¼êË¡¤È¡¢¼ÂÀÓ¤ÎÉ¾²Á¼êË¡¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎÏ¢Â³À¤Î¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÉÔÏ¢Â³¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¿ôÃÍ¤ÎÁý¸º¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»î»»¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤áÁÛÄêÂ»³²³Û¡ßÁÛÄêÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò»È¤Ã¤Æ»î»»¤¹¤ë¤¬¡¢µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎÂ»³²¤òÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤ÆÉ½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ºâÌ³»ØÉ¸¤ò»È¤Ã¤Æ·×Â¬¤Ç¤¤ë»ö¶È·×²è¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤Ç°·¤¦¤³¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£
»ö¶È¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÂª¤¨¤Æ
¤½¤â¤½¤â¡¢»ö¶È·×²è¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºîÀ®¤·¡¢¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¤äITÃ´Åö¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¡ËÉ¸æ¤Ç¤¤ë¤«¡×¡¢¡Ö¢¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
ËÉ¸æ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬»ö¶È¾å¤Î¶¼°Ò¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¡Ö㋐»ö¶È¥ê¥¹¥¯¡×¤òÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö㋑´Ø·¸¼Ô¤ÎÌò³ä¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Îºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È»ö¶È¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¡¢»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¡¢ÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÀººº¤¹¤ë¡£°ìÏ¢¤Îºî¶È¤Ç¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö»ö¶È¥ê¥¹¥¯¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡ÖÂåÉ½Åª¤Ê»ö¾Ý¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÂåÉ½Åª¤ÊÉ¾²Á¼´¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»ö¾Ý¤Î±Æ¶ÁÅÙ¡¦¿¼¹ïÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÌò³ä¡×¤òRACI¡ÊResponsible¡Ò¼Â¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ó¡¢Accountable¡ÒÀâÌÀÀÕÇ¤¼Ô¡Ó¡¢Consulted¡Ò¶¨¶ÈÀè¡¦ÁêÃÌÀè¡Ó¡¢Informed¡ÒÊó¹ðÀè¡Ó¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»ö¾Ý¤Î±Æ¶ÁÅÙ¡¦¿¼¹ïÅÙ¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÌò³ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ß¤á¤ëÈ½ÃÇ¤ÏÃ¯¤¬¹Ô¤¦¤Î¤«¡ÊÃ¯¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ë¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï²¿¤«¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ÏÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤«¡£»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Î¸øÉ½¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊÝ¾Ú¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
ÃÊ³¬Åª¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¦¶ÈÌ³¡¦µ÷Î¥¤Î¶á¤¤Éô½ð¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¡¦»ëÅÀ¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ø·¸¼Ô¤ÇÏÀÅÀ¤È²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢¢¾ð¥·¥¹¡¦±¿ÍÑÉôÌç¤ÈÏÀÅÀ¤È²ÝÂê¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡¢£Ë¡Ì³¡¦¹Êó¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Î¹Í¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤»ö¶ÈÉôÌç¤ÈµÄÏÀ¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢¥·Ð±Ä¿Ø¤Î¹Í¤¨¤ò³ÎÇ§¤·µÄÏÀ¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
ÂÐ½è¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶°ø¡¦Í×°ø¡¦ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î³¬ÁØ¤Ç¹Í»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¸¶°ø¡¦Í×°ø¡¦ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÊ¬ÀÏÎã¸¶°ø¡§»ö¾Ý¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¡¡¡ÊÎã¡ËÀÈ¼åÀ¤ÎÂÐ½èÏ³¤ìÍ×°ø¡§¸¶°ø¤¬¸²ºß²½¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¡ÊÎã¡ËÀÈ¼åÀ¤ò¼ý½¸¤·¡¢Å¬ÍÑ¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¡§Í×°ø¤¬²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡¡ÊÎã¡Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬¥¢¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤âÉÔÌÀÎÆ¤À¤Ã¤¿²ÝÂê¡§ÇØ·Ê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¡¡¡ÊÎã¡ËÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂê¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÉôÌç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡§²ÝÂê¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿»Üºö¡¡¡ÊÎã¡Ë¡CSIRT¶ÈÌ³¤ËÀÈ¼åÀ¤Î¼ý½¸¤È¼þÃÎ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤È¤·¡¢¼Â»Ü·×²è¤òÁáµÞ¤ËºîÀ®¤¹¤ë¡£¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢É¬Í×¤ÊÍ½»»¤Î³ÎÊÝ¤òÉ¬¿Ü»ö¹à¤È¤¹¤ë
¤È¤¯¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡¢µ»½ÑÂÐºö¤ä¼ÒÆâµ¬Äê¤ÎºîÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢»ö¶È·×²è¤äÁÈ¿¥¹½À®¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤ËÎ©µÓ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
CISO¤ò·Ð±Ä¿Ø¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥´¡¼¥¹¥È¡Ê¹¶·â¼Ô¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥´¡¼¥¹¥È¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤ºÒ¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¶ä¤ÎÃÆ´Ý¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¼ÂÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Û¥é¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·×²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼ÂÌ³¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ö¶²¤í¤·¤¤ºÒ¤¤¡×¤ò»ö¶È¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÉ¸²½¤¹¤ë»î¤ß¤Ï¡¢ROSI¡ÊReturn On Security investment¡Ë¡¢KRI¡ÊKey Risk Indicators¡Ë¡¢ÊÝ¸±¿ôÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ØÉ¸²½¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â¶½Ì£¿¼¤¤¹Í»¡¤È¼êË¡¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö¶È¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤âÅê»ñ¤â»î»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ë½å¼éÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢½å¼éÀ¤¬Í¸úÀ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤ÎÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢IT¤¬»ö¶È´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð±Ä´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢CISO¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ò¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
CISO¤¬·Ð±Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼ê½ç¤òÍý²ò¤·¡¢»ö¶È»ëÅÀ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È·×²è¤ÎÎ©°ÆÃÊ³¬¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎµÄÏÀ¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î¼êÌá¤ê¤òËÉ¤°¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
CISO¤ò·Ð±Ä¿Ø¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢IT¤ò»ö¶È´ðÈ×¤È¤¹¤ë¸½Âå¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¹â¶¶ ÀµÏÂ ¡§ Preferred Networks ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡Ë