20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比変わらずの3万7100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7068.35円に対しては31.65円高。出来高は2万6203枚だった。



TOPIX先物期近は2648.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.18ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 37100 +0 26203

日経225mini 37110 +0 613021

TOPIX先物 2648.5 +22.5 18215

JPX日経400先物 23960 +200 3193

グロース指数先物 632 +3 1845

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

