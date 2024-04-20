　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年6月限は前日比変わらずの3万7100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7068.35円に対しては31.65円高。出来高は2万6203枚だった。

　TOPIX先物期近は2648.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.18ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 37100　　　　　　+0　　　 26203
日経225mini 　　　　　　 37110　　　　　　+0　　　613021
TOPIX先物 　　　　　　　2648.5　　　　 +22.5　　　 18215
JPX日経400先物　　　　　 23960　　　　　+200　　　　3193
グロース指数先物　　　　　 632　　　　　　+3　　　　1845
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース