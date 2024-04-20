¡Ú£Õ¡Ý£²£³¡Û£Õ£Á£ÅÀï¤Ç¤âà¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ý£Æ£ÃÅìµþá¥é¥¤¥ó¤ÇÆÀÅÀ¡ª¡¡¥µ¥ÝÇ®¶¸¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤í¤È¿À¤¬¡Ä¡×
¡¡£Õ¡Ý£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤¬£²£°Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ë£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£²Àï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡ËÀï¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿à¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥óá¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾£²£·Ê¬¡¢º¸£Ã£Ë¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿£Í£Æ»³ËÜÍý¿Î¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬ÀäÌ¯¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Î£Ä£ÆÌÚÂ¼À¿Æó¡ÊÄ»À´¡Ë¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÊ¨¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢£Æ£ÃÅìµþ¤ÈÅìµþ£Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂåÉ½¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ý£Æ£ÃÅìµþ¥é¥¤¥ó¤¬¤á¤Á¤ãÎÉ¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¢ª£Æ£ÃÅìµþ¤Î¥é¥¤¥ó¤«¡Ä£÷¡×¡Ö½éÀï¡§Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î»³ÅÄ¤«¤é£Æ£ÃÅìµþ¤Î¾¾ÌÚ¤¬¥´¡¼¥ë¡¡£²ÀïÌÜ¡§¸µÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î»³ËÜ¤«¤é£Æ£ÃÅìµþ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤¬¥´¡¼¥ë¡£ÃçÎÉ¤¯¤·¤í¤È¿À¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤Ï£Í£Æ»³ÅÄÉö´î¡ÊÅìµþ£Ö¡Ë¤«¤é£Í£Æ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤Î¸½½êÂ°Áª¼êÆ±»Î¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç·è¾¡ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î£²¿Í¤Ï¸½ºß¤Î½êÂ°¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢»³ËÜ¤ÏÅìµþ£Ö½Ð¿È¡¢ÌÚÂ¼¤â£Æ£ÃÅìµþ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤¬¤«¤«¤ëÂçÉñÂæ¤ÇàÅìµþ¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥óá¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£