【「すみっコぐらし」&「リラックマ」新グッズ】4月下旬~ 販売開始

サンエックスは、キャラクター「すみっコぐらし」と「リラックマ」の新テーマグッズを、4月下旬より全国の販売店などで順次発売する。今回は、新グッズの一部商品を撮り下ろしでご紹介したい。

今回発売される「すみっコぐらし」グッズは、「しろくまのふるさと」がテーマ。「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」に登場した「しろくまのかぞく」のグッズが新たに登場している。

また「リラックマ」は、リラックマたちが海で過ごすという「うみリラきぶん」がテーマ。アザラシやマンボウなど、海の生きものの姿になりきったリラックマたちがかわいらしいシリーズとなっている。

撮影はサンエックスのショールームで行なった。取材や打ち合わせなどで使用されるスペースで、中に入るとリラックマをはじめとしたサンエックスグッズで溢れている。

しろくまのかぞくが登場! 「しろくまのふるさと」

まずご紹介するのは「すみっコぐらし」の新グッズ。テーマは「しろくまのふるさと」で、しろくまの家族が住む北の町を楽しむすみっコたちがグッズのモチーフとなっている。

注目は、「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」で初登場し、今回初のグッズ化となる「しろくまのかぞく」たち。しろくまのおかあさんやきょうだいなどが、北の町で過ごすすみっコたちと一緒に描かれているほか、それぞれぬいぐるみも発売される。

文具などのほか、手乗りサイズのぬいぐるみ、ふろしきをイメージしたきんちゃくなどがラインナップされている。

あつめてぬいぐるみ 価格:各2,200円

左から、てのりぬいぐるみ(価格:1,408円)、ふたごぬいぐるみ(価格:2,970円)

ふたごぬいぐるみはおくるみから外すことができる

ペンポーチ 価格:1,650円

ポーチ 価格:2,200円

レターセット 価格:各495円

ミニダブルクリアホルダー 価格:各385円

ふにふにグリッターシール 価格:各308円

パタパタメモ 価格:各275円

ミニタオル 価格:各770円

てのりぬいぐるみ 価格:各1,100円

ミニかまくらには、ほかのてのりぬいぐるみを入れられる

巾着 価格:各605円

海でゆらゆらぐうたら。「うみリラきぶん」

「リラックマ」は、「もしもリラックマたちが海で過ごしたら……?」という「うみリラきぶん」がテーマのグッズとなっている。リラックマやコリラックマが、アザラシやマナティなどの海の生物になりきって、ゆらゆらぐうたらする姿がグッズ化されている。

ラインナップは、夏らしいストライプ柄のトートバッグのほか、ぬいぐるみや文具類、タオルなどが揃う。紐を縛るとアザラシやクラゲ型になる「ぬいぐるみ巾着」など、実用性とかわいらしさが同居したものもある。

ほかにも、マンボウの格好をしたキイロイトリ、サメの格好をしたチャイロイコグマのぬいぐるみなど、ゆるくもかわいい姿がたくさん見られる。商品は4月下旬より順次、全国展開するということなので、ぜひチェックしていただきたい。

トートバッグ 価格:各4,180円

ぬいぐるみ(S) 価格:各2,530円

ぬいぐるみ(S) 価格:各2,530円

ぶらさげぬいぐるみ 価格:各1,980円

てのりぬいぐるみ 価格:各1,540円

リラックマ(エイ)のアップ

メモパッド 価格:各385円

ペンポーチ 価格:1,760円

B6SPノート 価格:各495円

ミニタオル 価格:各700円

クリアタンブラー 価格:1,980円

ぬいぐるみ巾着 価格:各2,200円

ひんやりネッククーラー 価格:2,970円

ボールペン 価格:各550円

