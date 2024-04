【「あみぐるみ」4種】4月20日 発売価格: モーグリ 3,850円 チョコボ 4,180円 レッドXIII 4,180円 王様 4,620円

スクウェア・エニックスは、同社作品に登場するキャラクターの「あみぐるみ」4種を4月20日に発売する。価格は3,850円から。

今回発売されるのは、「ファイナルファンタジー」より「モーグリ」と「チョコボ」、「ファイナルファンタジーVII リメイク」より「レッドXIII」、「キングダム ハーツIII」からは「王様」の全4種。いずれも、ふんわりとした毛糸が使用されており、編み物ならではの温かい質感と肌触りが楽しめる。

ファイナルファンタジー あみぐるみ モーグリ

価格:3,850円

サイズ:約120×90×220mm(幅×奥行×高さ)

□商品ページ

ファイナルファンタジー あみぐるみ チョコボ

価格:4,180円

サイズ:約150×140×180mm(幅×奥行×高さ)

□商品ページ

ファイナルファンタジーVII リメイク あみぐるみ レッドXIII

価格:4,180円

サイズ:約180×250×200mm(幅×奥行[尻尾含む]×高さ)

□商品ページ

キングダム ハーツIII / あみぐるみ 王様

価格:4,620円

サイズ:約230×125×230mm(幅×奥行×高さ)

□商品ページ

©SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.