【DX超合金 VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive】8月発送予定価格：33,000円【超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive】5月発送予定価格：27,500円【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive】7月発送予定価格：27,500円【METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive】6月発送予定価格：44,000円

5月10日より東京・秋葉原駅前のTAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて開催されるイベント「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」の開催記念商品の試作品が、同店舗にて展示中だ。

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて展示中のイベント開催記念商品

今年は、1974年に発売された大ヒット商品「超合金 マジンガーZ」の発売から50年を迎える。「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」は、「超合金」シリーズとして歴史の持つ商品や、これから発売予定の最新商品まで幅広く展示するアニバーサリーイベントとなる。

「DX超合金 VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive」。DX超合金のVF-1J バルキリーをアイアンタイプのカラーで構築。要所にスモークブラックのパーツが採用されている

このイベントの開催記念商品として展開中のシリーズより、「DX超合金 VF-1J バルキリー CHOGOKIN 50th Exclusive」、「超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive」、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」、【METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」 の4アイテムの販売が決定した。

「超合金魂 GX-105G マジンガーZ CHOGOKIN 50th Exclusive」。マジンガーZの最新アイテム「革進-KAKUSHIN-」シリーズを総金メッキ仕様で商品化。台座のプレートもオリジナルのものになっている

それぞれは単純なカラーバリエーションではなく、質感の異なる塗装やクリアパーツなどを採用し、見た目にも非常に美しいアイテムとなっている。それぞれにはイベントを記念したマーキング入りの台座が付属する予定だ。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダムゼロ CHOGOKIN 50th Exclusive」。ウイングガンダムゼロとしては珍しい、メタリックレッドとゴールドの配色が美しい

「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 CHOGOKIN 50th Exclusive」。メタリックやクリアのパープルに、蛍光グリーンのクリアパーツが生えるエヴァ初号機。ロンギヌスの槍はレッドメタリックのメッキに

なお販売方法は、CLUB TAMASHII MEMBERSのオーシャンステージ以上の会員向けの事前事後先着販売、全会員向けの事前事後抽選販売が4回に渡って行われる。詳細はTAMASHII NATIONS STORE TOKYOの公式サイトを確認してほしい。

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