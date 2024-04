人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」のオンラインストアがオープン!

「Happyくじオンライン」の記念すべき初の販売には東京コミコン2023で先⾏販売され、連⽇⼤⾏列のまま完売となったHappyくじ『ファンタスティック・ビースト』が登場。

「ゲラート・グリンデルバルド」をはじめ「ダンブルドア」や「ニュート・スキャマンダー」などのキャラクターグッズが全6等級+Last賞で展開されます☆

Happyくじ『ファンタスティック・ビースト』

発売日:2024年4⽉20⽇(⼟)20時

価格:1回 1,000円(税込)

種類:全6等級+Last賞

販売場所:Happyくじオンライン

人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から、『ファンタスティック・ビースト』のキャラクターたちのグッズが登場する「Happyくじ『ファンタスティック・ビースト』」が登場。

Happyくじ『ファンタスティック・ビースト』は東京コミコン2023で先⾏販売され、連⽇⼤⾏列のまま完売となった大注目の「Happyくじ」です!

そんなHappyくじ『ファンタスティック・ビースト』が、2024年4⽉20⽇20時より「Happyくじオンライン」にて⼀般販売をスタート。

「ゲラート・グリンデルバルド」のデザインを中⼼に、BIGアクリルスタンドやハードカバーノート、マグカップなどが展開されています☆

A賞:BIGアクリルスタンド「ゲラート・グリンデルバルド」

A賞は「ゲラート・グリンデルバルド」のBIGアクリルスタンド。

全⾼約40cmの大きさで、オーラが漂うたたずまいが魅力です!

B賞:BIGアクリルスタンド「アルバス・ダンブルドア」

B賞のBIGアクリルスタンドは、「アルバス・ダンブルドア」

全⾼約39.3cmと迫力ある大きさで、彼の強く優しい意志が感じられます。

C賞:ハードカバーノート

種類:全4種

C賞には高級感あるハードカバーノートが登場。

ラインナップは「ニュート・スキャマンダー」「アルバス・ダンブルドア」「ゲラート・グリンデルバルド」の3人と、ホグワーツモチーフの全4種類です。

D賞:マグカップ

種類:全4種

D賞は作中のシーンをあしらったマグカップ。

ブレイクタイムに魔法をかけてくれそうな、特別感あるデザインです。

E賞:アクリルコースター

種類:全6種

E賞は全6種のアクリルコースター。

「ゲラート・グリンデルバルド」や「アルバス・ダンブルドア」のほか、「血の誓い」モチーフなど、ファン必見のデザインが登場。

コースターとして使うのはもちろん、集めて飾っても楽しめるグッズです☆

F賞:アクリルキーホルダー

種類:全17種

F賞のアクリルキーホルダー。

フィルム⾵のデザイン10種と額縁⾵デザイン7種の計17種類です。

作中の印象的なシーンやキャラクターのショットがかっこいいデザインになっています!

Last賞:BIGアクリルスタンド「ゲラート・グリンデルバルド」

Last賞は、A賞と異なるポーズの「ゲラート・グリンデルバルド」をデザインしたBIGアクリルスタンド。

今にも魔法が⾶び出してきそうな、躍動感あふれるポーズがポイントです☆

東京コミコン2023の先⾏販売で大注目を集めたHappyくじ『ファンタスティック・ビースト』が「Happyくじオンライン」に登場。

Happyくじ『ファンタスティック・ビースト』は、2024年4⽉20⽇20時より「Happyくじオンライン」にて⼀般販売スタートです☆

※画像はイメージですので、実際の商品とは異なる場合があります

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

