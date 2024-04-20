日本vsUAE スタメン発表
[4.19 AFC U23アジア杯第2節](ドーハ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 鈴木海音
DF 21 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 6 川崎颯太
MF 10 佐藤恵允
MF 11 山田楓喜
FW 13 荒木遼太郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 12 野澤大志ブランドン
GK 23 山田大樹
DF 16 内野貴史
DF 2 半田陸
DF 22 高井幸大
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 14 田中聡
MF 17 松木玖生
MF 20 平河悠
FW 18 内野航太郎
FW 19 細谷真大
監督
大岩剛
[UAE]
先発
GK 22 ハレド・タウヒード・アルモータディ
DF 3 メイエド・アリ・アルテイネイジ
DF 5 ハリス・アハメド・アルマンスーリ
DF 13 アブドゥラ・アッバス・アルブルーシ
DF 23 ザイード・スルタン・アルザービ
MF 4 アフメド・マフムード・ハサン
MF 8 スルタン・アリ・アルベドワウィ
MF 12 アブドゥラ・ハマド・アルメンハリ
FW 11 ヤセル・ハッサン・アルブルーシ
FW 7 ハリブ・アブダラ・アルムシャラク
FW 21 スルタン・アディル・アルアメリ
控え
GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ
DF 2 モハメド・アブデルラフマン
MF 6 アリ・アブドゥラジズ・アブドゥラ
FW 9 モハメド・フマー・アルマンスーリ
FW 10 アブドゥラ・アブドゥラジズ・アルヌアイミ
DF 14 モハンマド・ユスフ・アハマド
FW 15 アブドゥラ・アハメド
FW 16 アフマド・ファウジ・アブダラ
GK 17 サイード・サレム・マクダミ
DF 18 ムバラク・アハメド・バニ・ザマー
FW 19 アブドゥラ・アフメド・アルハマディ
FW 20 ファハド・バデル・バルート
監督
マルセロ・ブロリ
※24:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 5 木村誠二
DF 15 鈴木海音
DF 21 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 6 川崎颯太
MF 10 佐藤恵允
MF 11 山田楓喜
FW 13 荒木遼太郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 12 野澤大志ブランドン
GK 23 山田大樹
DF 16 内野貴史
DF 2 半田陸
DF 22 高井幸大
MF 14 田中聡
MF 17 松木玖生
MF 20 平河悠
FW 18 内野航太郎
FW 19 細谷真大
監督
大岩剛
[UAE]
先発
GK 22 ハレド・タウヒード・アルモータディ
DF 3 メイエド・アリ・アルテイネイジ
DF 5 ハリス・アハメド・アルマンスーリ
DF 13 アブドゥラ・アッバス・アルブルーシ
DF 23 ザイード・スルタン・アルザービ
MF 4 アフメド・マフムード・ハサン
MF 8 スルタン・アリ・アルベドワウィ
MF 12 アブドゥラ・ハマド・アルメンハリ
FW 11 ヤセル・ハッサン・アルブルーシ
FW 7 ハリブ・アブダラ・アルムシャラク
FW 21 スルタン・アディル・アルアメリ
控え
GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ
DF 2 モハメド・アブデルラフマン
MF 6 アリ・アブドゥラジズ・アブドゥラ
FW 9 モハメド・フマー・アルマンスーリ
FW 10 アブドゥラ・アブドゥラジズ・アルヌアイミ
DF 14 モハンマド・ユスフ・アハマド
FW 15 アブドゥラ・アハメド
FW 16 アフマド・ファウジ・アブダラ
GK 17 サイード・サレム・マクダミ
DF 18 ムバラク・アハメド・バニ・ザマー
FW 19 アブドゥラ・アフメド・アルハマディ
FW 20 ファハド・バデル・バルート
監督
マルセロ・ブロリ