[4.19 AFC U23アジア杯第2節](ドーハ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 小久保玲央ブライアン

DF 4 関根大輝

DF 5 木村誠二

DF 15 鈴木海音

DF 21 大畑歩夢

MF 7 山本理仁

MF 6 川崎颯太

MF 10 佐藤恵允

MF 11 山田楓喜

FW 13 荒木遼太郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 12 野澤大志ブランドン

GK 23 山田大樹

DF 16 内野貴史

DF 2 半田陸

DF 22 高井幸大

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 14 田中聡

MF 17 松木玖生

MF 20 平河悠

FW 18 内野航太郎

FW 19 細谷真大

監督

大岩剛

[UAE]

先発

GK 22 ハレド・タウヒード・アルモータディ

DF 3 メイエド・アリ・アルテイネイジ

DF 5 ハリス・アハメド・アルマンスーリ

DF 13 アブドゥラ・アッバス・アルブルーシ

DF 23 ザイード・スルタン・アルザービ

MF 4 アフメド・マフムード・ハサン

MF 8 スルタン・アリ・アルベドワウィ

MF 12 アブドゥラ・ハマド・アルメンハリ

FW 11 ヤセル・ハッサン・アルブルーシ

FW 7 ハリブ・アブダラ・アルムシャラク

FW 21 スルタン・アディル・アルアメリ

控え

GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ

DF 2 モハメド・アブデルラフマン

MF 6 アリ・アブドゥラジズ・アブドゥラ

FW 9 モハメド・フマー・アルマンスーリ

FW 10 アブドゥラ・アブドゥラジズ・アルヌアイミ

DF 14 モハンマド・ユスフ・アハマド

FW 15 アブドゥラ・アハメド

FW 16 アフマド・ファウジ・アブダラ

GK 17 サイード・サレム・マクダミ

DF 18 ムバラク・アハメド・バニ・ザマー

FW 19 アブドゥラ・アフメド・アルハマディ

FW 20 ファハド・バデル・バルート

監督

マルセロ・ブロリ