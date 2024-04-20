　U-23日本代表は19日、U23アジアカップのグループリーグ第2戦でU-23UAE代表と対戦する。日本時間20日午前0時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　初戦でDF西尾隆矢(C大阪)が退場処分となった日本は、先発を7人変更。GK小久保玲央ブライアン、DF関根大輝、MF山本理仁、MF山田楓喜は引き続きスタメンとなった。

　予想システムは4-3-3。GKは小久保、4バックは左からDF大畑歩夢、DF木村誠二、DF鈴木海音、関根。アンカーは山本、インサイドハーフは左がFW荒木遼太郎、右がMF川崎颯太。前線3人は左からMF佐藤恵允、FW藤尾翔太、山田になるとみられる。

　日本は16日の初戦で中国に1-0で勝利し、中2日でUAE戦に臨む。現在行われている試合で韓国が中国に引き分け以上で終えると、日本はUAEに勝利した時点でグループリーグ突破が決まる。

　パリオリンピック出場権が懸かった今大会は、上位3か国に入れば自動的に五輪出場が決定。4位の場合は5月9日の大陸間プレーオフでアフリカ予選4位のギニアと対戦する。日本はまずグループリーグ突破、そして25日の準々決勝進出を目指す。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 5 木村誠二(鳥栖)

DF 15 鈴木海音(磐田)

DF 21 大畑歩夢(浦和)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン/Cap)

MF 6 川崎颯太(京都)

MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)

MF 11 山田楓喜(東京V)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

FW 9 藤尾翔太(町田)

控え

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

GK 23 山田大樹(鹿島)

DF 16 内野貴史(デュッセルドルフ)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 22 高井幸大(川崎F)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

MF 14 田中聡(湘南)

MF 17 松木玖生(FC東京)

MF 20 平河悠(町田)

FW 18 内野航太郎(筑波大)

FW 19 細谷真大(柏)

監督

大岩剛

[UAE]

先発

GK 22 ハレド・タウヒード・アルモータディ

DF 3 メイエド・アリ・アルテイネイジ

DF 5 ハリス・アハメド・アルマンスーリ

DF 13 アブドゥラ・アッバス・アルブルーシ

DF 23 ザイード・スルタン・アルザービ

MF 4 アフメド・マフムード・ハサン

MF 8 スルタン・アリ・アルベドワウィ

MF 12 アブドゥラ・ハマド・アルメンハリ

FW 11 ヤセル・ハッサン・アルブルーシ

FW 7 ハリブ・アブダラ・アルムシャラク

FW 21 スルタン・アディル・アルアメリ

控え

GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ

DF 2 モハメド・アブデルラフマン

MF 6 アリ・アブドゥラジズ・アブドゥラ

FW 9 モハメド・フマー・アルマンスーリ

FW 10 アブドゥラ・アブドゥラジズ・アルヌアイミ

DF 14 モハンマド・ユスフ・アハマド

FW 15 アブドゥラ・アハメド

FW 16 アフマド・ファウジ・アブダラ

GK 17 サイード・サレム・マクダミ

DF 18 ムバラク・アハメド・バニ・ザマー

FW 19 アブドゥラ・アフメド・アルハマディ

FW 20 ファハド・バデル・バルート

監督

マルセロ・ブロリ

(取材・文　石川祐介)