MAZZELが3月20日にリリースした1stアルバム『Parade』の収録曲「ICE (feat. REIKO)」が、バラードアレンジされた「ICE -Ballad Ver.- feat. KAIRYU (MAZZEL) & REIKO」としてREIKO公式YouTubeチャンネルにて公開された。

収録曲「ICE」は、MAZZELがトレーニー時代から切磋琢磨してきた盟友のシンガー REIKOとのコラボ楽曲。同楽曲のプロデューサーであるALYSAが今回のバラードアレンジも担当しており、サウンドはピアノのみのジャズテイストに。BMSG内でも屈指の歌唱力を誇るKAIRYUとREIKOの魅力が一層引き立つ仕上がりになっているとのこと。

また、明日4月20日21時にはMAZZEL公式YouTubeチャンネルにてビハインド映像が公開される。

なお、MAZZELは6月1日より全国ツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』の開催、REIKOは5月26日に『KOBE MELLOW CRUISE 2024』への出演が控えている。

(文=リアルサウンド編集部)