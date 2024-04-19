King & Prince¡¡ÎáÏÂ²»³Ú¥½¥Õ¥È¤Ç1°Ì³ÍÆÀ¡¡¡ÖÎò»Ë¤¬·Á¤Ç»Ä¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
King & Prince¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥³¥óÎáÏÂ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¡Ù¤Î¡Ø²»³Ú¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½¸·×´ü´Ö¡Ê2019Ç¯4·î29Æü¡Á2023Ç¯12·î31Æü¡Ë¤ÎÌó5Ç¯´Ö¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿11ºî¤Î¥·¥ó¥°¥ëºîÉÊÁ´¤Æ¤¬¡¢¡ØºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÎTOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÎáÏÂ¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°TOP100Æþ¤êºîÉÊ¿ô¡Ù¤ÎµÏ¿¤ÏÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£King & Prince¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡1°Ì³ÍÆÀ¤Î´î¤ÓÌÀ¤«¤¹
King & Prince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤È±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¡£¤½¤Î5Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Í¡¢Îò»Ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿11ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢À©ºî»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö11ºî¤ÎÃæ¤Ç¡Ä·ë¹½Á´ÉôÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ê¤Ë¤â¤Î¡Ù¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ÊÆó¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤·¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôºîÉÊ¤ÇËÜÅö¤Ë¤Õ¤êÉý¤Î¹¤¤King & Prince¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£King & Prince¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢²»³Ú¤â¤·¤Ã¤«¤êÉý¹¤¯ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈKing & Prince¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥é¥¹¡¢King & Prince¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤À¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÇ®¿´¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù