ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSが出演する日本テレビのバラエティ番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』(毎週火曜24:59〜 ※全9回)が、7月2日にスタートする。『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』とある喫茶店に集まったメンバーが、ちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため、各界のレジェンドから直接指導を受けるシチュエーションコメディの同番組。今シリーズもアーティスト、俳優、アスリート、声優、マジシャンなど、錚々たるレジェンドたちがゲストに登場する。

今年も、番組連動のライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』を開催(9月27日〜10月29日を予定)。リーダーの世界・佐藤大樹に頼らず、FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が懐かしい名曲の数々を披露する。今回は、シリーズ最多となる全国6都市(愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野)で上演が決定。陣内孝則も出演し、初共演を果たす。○■中島颯太(FANTASTICS)コメントFANTASTICSの中島颯太です。みなさんが見てくださり一緒に盛り上げてくださるおかげで、SEASON4の放送が決定しました!いつもありがとうございます!!いろんな世代のレジェンドの方々に出演していただき、なかなか聞けないレアなエピソードや少しバラエティな企画もあって、家族や友人、誰とでも楽しんでいただける番組になっています!そして、番組と連動した舞台『BACK TO THE MEMORIES PART4』の開催も決定しました!誰もが知っている名曲をカバーしながら、ストーリー仕立てで笑いあり、涙あり、大喜利ありな舞台です!(笑) ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです!